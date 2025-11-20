„Žalgirio“ įžaidėjo Williamso-Gosso rungtynių statistika Eurolygoje: kiek mačų praleidžia brangiausias komandos žaidėjas?

1,4 mln. eurų per šį sezoną uždirbsiantis amerikietis patyrė kirkšnies traumą ir ant parketo dar šią savaitę nepasirodys. Kol kas lieka neaišku, kada jis vėl galės padėti ekipai, tad kviečiame pažvelgti, kiek iki šiol per savo karjerą Eurolygoje N.Williamsas-Gossas praleisdavo rungtynių pajėgiausiame Europos klubiniame turnyre.
2018–2019 metų sezone tuometinis Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas sužaidė visas 30 rungtynių Eurolygoje. 2021–2022 m. sezone Madrido „Real“ ekipoje amerikietis ant parketo pasirodė 29 iš 38 įmanomų mačų, kas yra 76 proc. visų rungtynių.
2022–2023 m. sezone iš 41 rungtynių Eurolygoje N.Williamsas-Gossas ant parketo pasirodė 26, kas yra 63,4 proc. visų įmanomų susitikimų.
2023–2024 m. sezone OLY Eurolygoje sužaidė 41 rungtynes ir gynėjas rungtyniavo 32 susitikimuose, kas yra 78 proc. Praėjusiame sezone iš 40 susitikimų sužaidė 35 – 87,5 proc.
Šiame Eurolygos sezone N.Williamsas-Gossas sužaidė 6 susitikimus iš 11-os ir tikrai praleis 12-ojo turo kovas, tad procentas sieks lygiai 50. Teisybės dėlei reikėtų pridėti, kad šeštajame ture Barselonoje jis spėjo sužaisti vos 1,5 minutės ir dėl traumos nebegalėjo tęsti susitikimo.
Sezonas tik įsibėgėja, tad legionierius savo sužaistų–praleistų mačų statistiką dar gali gerokai pagerinti. Jeigu jis rungtyniautų nuo kitos savaitės ir iki pat reguliaraus sezono pabaigos nepraleistų nė vieno susitikimo, fiksuotų 84,2 proc. lankomumą.
31 metų 191 cm ūgio N.Williamsas-Gossas kol kas per 19 minučių įmeta 11,5 taško, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 1,5 rezultatyvaus perdavimo, perima 1,2 kamuolio ir renka 10,2 naudingumo balo.
