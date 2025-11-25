 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį

2025-11-25 13:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 13:23

Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. 

REKLAMA
3

Tai Eltai patvirtino premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Pirmadienį Vyriausybės vadovė teigė, kad posėdyje bus aptariamos galimos atsakomosios priemonės į besitęsiančius Baltarusijos režimo veiksmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, politikė sakė neatmetanti, kad pasienio punktai su Baltarusija gali būti vėl uždaryti. Visgi, I. Ruginienė pažymėjo, kad toks galutinis sprendimas bus priimtas, jeigu situacija nesikeis į gerąją pusę.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

REKLAMA

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų