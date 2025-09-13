E.Atamanas: jeigu patenku į finalą, aš jį laimiu

Prieš būsimą kovą turkų strategas Erginas Atamanas nesurekšmino streso faktoriaus.
„Prieš penkias minutes man pasakė, kad visi jaučia didelį stresą ir spaudimą, ypač mūsų federacijos vaikinai. Aš jiems pasakiau, kad tokį stresą galbūt jaučiau prieš savo pirmąjį Eurolygos finalą. Po to jokio streso nebejaučiau. Tai krepšinio rungtynės. Stengiuosi treniruoti savo komandą kuo geriau. Taip pat tikiu, kad mano žaidėjai nepatirs didelio streso.
Kai ėjome į spaudos konferenciją, juokavome su Cedi Osmanu, kad turime patirties žaidžiant finaliniuose mačuose tarp „Panathianikos“ ir „Olympiacos“. Atmosfera, didelis stresas, didelė konkurencija. Mums tokie mačai nėra stresiniai, ypač po didelės patirties, kurią įgijome finaluose, ypač Atėnuose.““,– kalbėjo specialistas.
E.Atamanas išskyrė ir šių rungtynių svarbą Turkijos krepšiniui.
„Tai labai svarbu Turkijos krepšiniui. Turkijos klubai Eurolygoje pasiekė neįtikėtinų rezultatų, bet, deja, nacionalinė rinktinė po 2001 ir 2010 metų nepasiekė jokio rezultato. Rytoj viskas bus kitaip. Mes pralaimėjome šiuos du finalus. Bet rytoj... Aš nemėgstu pralaimėti finale, man patinka laimėti. Jei patenku į finalą, aš jį laimiu“, – kalbėjo treneris.
