„Tas vyrukas panikavo“: Noahas Lylesas prakalbo apie sunkiai į finalą patekusį savo pagrindinį varžovą

Į pusfinalį patekusi sprinto žvaigždė Noahas Lylesas pakomentavo ir vieno iš savo pagrindinių varžovų Oblique’o Seville’o lėtą startą bei patį pasirodymą.
Iš 7 atrankos bėgimų į pusfinalį pateko po tris sportininkus iš kiekvieno bėgimo bei dar trys greičiausią laiką pademonstravę dalyviai. Jeigu N. Lylesas savajame bėgime buvo pirmas ir 0,13 sek. aplenkė artimiausią varžovą jamaikietį Ackeemą Blake‘ą, tai Q. Seville‘as startavo lėtai, ir pirmajame bėgime buvo trečias bei 0,07 sek. aplenkė ketvirtoje vietoje likusį britą Romellą Glave‘ą.
„Tai geriausia forma per visą mano gyvenimą, – sakė titulą ginantis N. Lylesas. – Čia atnešiau kažką ypatingo.
Atrankoje nubėgti per 9.95 sek. buvo būtent tai, ko norėjau, kad apšildyčiau kūną.“
N. Lylesas taip pat subtiliai įgėlė savo varžovui O. Seville’ui, kuris buvo laikomas vienu pagrindinių grėsmių jo titului.
„Taip, žinojau, kad bus lėta reakcija, – apie O. Seville’ą „Peacock“ sakė N. Lylesas. – Tas vyrukas panikavo, bet jis yra kovotojas, tad tikiuosi, kad atsigaus ir mes turėsime puikų finalą.“
O. Seville’as pirmą kartą aplenkė N. Lylesą, kai per „Racers Grand Prix“ varžybas 2024 m. nubėgo per 9,82 sek., o amerikietis finišavo per 9,85 sek.
Vėliau jamaikietis dar du kartus aplenkė šešiskart pasaulio čempioną, iškovodamas pergales „Deimantinės lygos“ etapuose Londone ir Lozanoje.
Vis dėlto N. Lylesas laimėjo pagrindinę jų akistatą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kai iškovojo aukso medalį, o O. Seville’as liko aštuntas.
Pats O. Seville’as nenusiteikęs, kad prastas startas pasaulio čempionate sužlugdytų jo tikslą mesti iššūkį N. Lylesui.
„Tai nėra labai baisu, – į klausimus apie lėtą startą atsakė O. Seville’as, – Aš neabejoju nei savimi, nei kitų pasirodymu, man tereikia žengti žingsnis po žingsnio. Esu pusfinalyje, nuo čia tiesiog eisiu pirmyn ir atiduosiu visas jėgas.
Esu turėjęs daug bėgimų, kai teko vytis. Kaip sportininkas, ne visada gausi tobulą startą, bus momentų, kai teks atsitiesti po prasto. Aš patyriau abu scenarijus, todėl žinau, ką daryti.“
