Aiškūs kandidatai į EČ „Kylančios žvaigždės“ prizą

FIBA akredituotų žurnalistų paprašė dalyvauti apklausoje, kur reikia išrinkti geriausią turnyro žaidėjų penketuką, geriausiai besiginantį krepšininką, geriausią trenerį, viso turnyro MVP ir „Kylančią žvaigždę“.
Jeigu prieš tai minėtuose kategorijose galima rinktis iš visų turnyro žaidėjų ar trenerių, tai „Kylančios žvaigždės“ prizui yra atrinkta 13 žaidėjų.
Tarp kandidatų yra turnyre 11 minučių sužaidęs 19-metis bosnis Tarikas Hrelja, ispanų 19-mečiai Mario Saint-Supery ir Sergio De Larrea, du suomiai – 21-erių Miro Little‘as ir 18-metis Miikka Muurinenas, net trys prancūzai – 20-metis Alexandre‘as Sarras, 20-metis Zaccharie Risacheras ir 21-erių Bilalas Coulibaly, 21-erių kartvelas Giorgi Ochkhikidze, 20-metis graikas Alexandros Samodurovas, 8 minutes sužaidęs 20-metis islandas Almaras Atlasonas, 5 minutes ant parketo praleidęs 19-metis slovėnas Markas Padjenas ir 21-erių italas Saliou Niangas.
