TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas turnyrą Austrijoje pradės kova su legendinio futbolininko sūnumi

2025-09-14 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 12:42

Austrijoje šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „LAYJET – Open presented by Kronen Zeitung“ vyrų teniso turnyro burtai. Pagrindinio etapo starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) susitiks su 8-u pagal skirstymą 23-ejų argentiniečiu Romanu Andresu Burruchaga (ATP-143).

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Argentinietis 2020 m. buvo 18-oji pasaulio jaunių raketė, bet tuomet tarp savo bendraamžių „Didžiojo kirčio“ turnyruose nieko ypatingo nenuveikė. ATP reitinge R. A. Burruchaga aukščiausiai yra pakilęs iki 117-os vietos (2025 m. gegužę).

R. A. Burruchaga per profesionalo karjerą yra laimėjęs 4 vienetų turnyrus: 3 – ITF ir 1 – ATP „Challenger“. Būtent šių metų pradžioje argentinietis pasiekė didžiausią karjeros pergalę, triumfuodamas ATP „Challenger“ turnyre Brazilijoje. Tą finalą argentinietis laimėjo po 3 valandų 45 minučių maratono. Tai buvo antras ilgiausias finalas ATP „Challenger“ istorijoje.

R. A. Burruchaga, kaip ir V. Gaubas, geriausiai jaučiasi ant grunto dangos, kuri naudojama ir „LAYJET – Open presented by Kronen Zeitung“ turnyre.

Be minėto šių metų triumfo Brazilijoje R. A. Burruchaga dar sėkmingai pasirodė ATP „Challenger“ turnyruose Austrijoje ir Portugalijoje, kur pasiekė pusfinalį. Prieš keletą savaičių argentinietis žaidė „US Open“ kvalifikacijoje ir ten iškrito antrajame rate, o prieš savaitę Ščecine (Lenkija) liko be pergalių ATP „Challenger“ turnyre.

Įdomu tai, kad R. A.Burruchagos tėvas yra futbolo legenda Jorge Burruchaga. Jis labiausiai išgarsėjo 1986 m. pasaulio futbolo čempionate, kai finalo rungtynėse įmušė pergalingą įvartį į Vakarų Vokietijos vartus. 1990 m. J. Burruchaga su Argentinos rinktine tapo pasaulio vicečempionu. J. Burruchaga neretai lankosi sūnaus mačuose.

V. Gaubui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų buvusi 61-oji pasaulio raketė brazilas Thiago Monteiro (ATP-169) arba ispanas Danielis Merida (ATP-166). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Austrijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

