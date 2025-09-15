Novakas Djokovičius po konflikto su Serbijos valdžia apsigyveno Atėnuose

Pasak Graikijos leidinio „Proto Thema“, 24 „Didžiojo kirčio“ serijos turnyrų laimėtojas nuolatiniam gyvenimui pasirinko Atėnus po kelių mėnesių politinės įtampos gimtojoje šalyje. 38-erių sportininkas įsigijo rezidenciją Glifadoje – prestižiniame pajūrio rajone į pietus nuo sostinės, kur dabar gyvena su žmona ir vaikais.
Sprendimas persikelti priimtas po įtempto konflikto su Serbijos prezidentui Aleksandarui Vučičiui artimais veikėjais, kurie jį išvadino „išdaviku“ už paramą studentų protestams prieš korupciją ir už pirmalaikius rinkimus. Nuo 2024 m. lapkričio Serbiją sukrėtė masinės demonstracijos po Novi Sado geležinkelio stotyje įvykusios avarijos, per kurią žuvo 16 žmonių.
N. Djokovičius viešai palaikė studentus – gruodį pasisakė apie tragediją, o sausį vieną pergalę dedikavo protestuose sužeistai merginai. Kovo 15-ąją, kai į Belgrado gatves išėjo daugiau kaip 300 tūkst. žmonių, teniso legenda „Instagram“ paskelbė mitingo nuotraukas, pavadinęs jį „istoriniu ir didingu“.
Graikijos žiniasklaida taip pat praneša, kad sportininkas planuoja kreiptis dėl „auksinės vizos“ – nuolatinio gyventojo leidimo Graikijoje, suteikiamo mainais už didelę investiciją. Jis taip pat du kartus susitiko su Graikijos ministru pirmininku Kyriakosu Mitsotakiu.
🚨Novak Djokovic is currently in Greece where he now permanently lives.— Danny (@DjokovicFan_) September 9, 2025
He's already back on a tennis court and will make his return in one month. 🎾 pic.twitter.com/jf7Jb6UhYX
