Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Novakas Djokovičius po konflikto su Serbijos valdžia apsigyveno Atėnuose

2025-09-15 22:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 22:18

Po konflikto su Serbijos vyriausybe vienas geriausių pasaulio tenisininkų Novakas Djokovičius persikėlė su šeima į Atėnus, kur įsikūrė prabangiame pajūrio rajone ir planuoja atidaryti teniso akademiją.

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Po konflikto su Serbijos vyriausybe vienas geriausių pasaulio tenisininkų Novakas Djokovičius persikėlė su šeima į Atėnus, kur įsikūrė prabangiame pajūrio rajone ir planuoja atidaryti teniso akademiją.

REKLAMA
0

Pasak Graikijos leidinio „Proto Thema“, 24 „Didžiojo kirčio“ serijos turnyrų laimėtojas nuolatiniam gyvenimui pasirinko Atėnus po kelių mėnesių politinės įtampos gimtojoje šalyje. 38-erių sportininkas įsigijo rezidenciją Glifadoje – prestižiniame pajūrio rajone į pietus nuo sostinės, kur dabar gyvena su žmona ir vaikais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas persikelti priimtas po įtempto konflikto su Serbijos prezidentui Aleksandarui Vučičiui artimais veikėjais, kurie jį išvadino „išdaviku“ už paramą studentų protestams prieš korupciją ir už pirmalaikius rinkimus. Nuo 2024 m. lapkričio Serbiją sukrėtė masinės demonstracijos po Novi Sado geležinkelio stotyje įvykusios avarijos, per kurią žuvo 16 žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

N. Djokovičius viešai palaikė studentus – gruodį pasisakė apie tragediją, o sausį vieną pergalę dedikavo protestuose sužeistai merginai. Kovo 15-ąją, kai į Belgrado gatves išėjo daugiau kaip 300 tūkst. žmonių, teniso legenda „Instagram“ paskelbė mitingo nuotraukas, pavadinęs jį „istoriniu ir didingu“.

REKLAMA

Graikijos žiniasklaida taip pat praneša, kad sportininkas planuoja kreiptis dėl „auksinės vizos“ – nuolatinio gyventojo leidimo Graikijoje, suteikiamo mainais už didelę investiciją. Jis taip pat du kartus susitiko su Graikijos ministru pirmininku Kyriakosu Mitsotakiu.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų