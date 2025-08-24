Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 250 turnyras Vinston-Saleme baigėsi vengro triumfu ir duotu pažadu žmonai

2025-08-24 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 12:54

Vinston-Saleme (JAV) šeštadienį baigėsi ATP 250 serijos „Winston-Salem Open“ vyrų teniso turnyras. Jo finale vengras Martonas Fucsovicsas (ATP-94) po 1 valandos 50 minučių kovos 6:3, 7:6 (7:3) palaužė olando Botico van de Zandschulpo (ATP-92) pasipriešinimą. Tai buvo antra vengro pergalė prieš olandą per keturias tarpusavio dvikovas.

Martonas Fucsovicsas | „Stop“ kadras

Vinston-Saleme (JAV) šeštadienį baigėsi ATP 250 serijos „Winston-Salem Open“ vyrų teniso turnyras. Jo finale vengras Martonas Fucsovicsas (ATP-94) po 1 valandos 50 minučių kovos 6:3, 7:6 (7:3) palaužė olando Botico van de Zandschulpo (ATP-92) pasipriešinimą. Tai buvo antra vengro pergalė prieš olandą per keturias tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
0

Pirmojo seto lūžis įvyko ketvirtajame geime, kai vengras laimėjo varžovo padavimų seriją. Olandas turėjo progą atsitiesti, bet penktajame geime nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vengras antrąjį setą pradėjo spurtu 3:0. Vėliau tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis ir M. Fucsovicsas liko priekyje (5:1). Aštuntajame geime vengras nerealizavo „match pointo“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją, o dešimtajame geime išbarstė visą turėtą pranašumą. Visgi, pratęsime vengras persigrupavo, pelnė net 6 taškus be atsako (0:1, 6:1) ir šį kartą persvaros jau neiššvaistė.

REKLAMA
REKLAMA

Vengras laimėjo 3-ią ATP turo vienetų turnyrą per karjerą, pelnė 250 reitingo taškų bei 109,64 tūkst. JAV dolerių. Tuo tarpu B. van de Zandschulpas vis dar lieka be ATP turo vienetų turnyrų titulų, nors finale žaidė jau 3-ią sykį.

REKLAMA

M. Fucsovicsas po pergalės pažadėjo žmonai, kad šių metų pabaigoje jų lauks „medaus mėnuo“.

Pirmoji turnyro raketė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-28) juodą karjeros laikotarpį pratęsė pralaimėdamas jau pirmąjį mačą 3:6, 2:6 prieš kiną Bu Yunchaokete (ATP-76).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Vinston-Saleme prizų fondą sudarė 798,335 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų