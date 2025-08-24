ATP 250 turnyras Vinston-Saleme baigėsi vengro triumfu ir duotu pažadu žmonai

Pirmojo seto lūžis įvyko ketvirtajame geime, kai vengras laimėjo varžovo padavimų seriją. Olandas turėjo progą atsitiesti, bet penktajame geime nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“.
Vengras antrąjį setą pradėjo spurtu 3:0. Vėliau tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis ir M. Fucsovicsas liko priekyje (5:1). Aštuntajame geime vengras nerealizavo „match pointo“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją, o dešimtajame geime išbarstė visą turėtą pranašumą. Visgi, pratęsime vengras persigrupavo, pelnė net 6 taškus be atsako (0:1, 6:1) ir šį kartą persvaros jau neiššvaistė.
Vengras laimėjo 3-ią ATP turo vienetų turnyrą per karjerą, pelnė 250 reitingo taškų bei 109,64 tūkst. JAV dolerių. Tuo tarpu B. van de Zandschulpas vis dar lieka be ATP turo vienetų turnyrų titulų, nors finale žaidė jau 3-ią sykį.
M. Fucsovicsas po pergalės pažadėjo žmonai, kad šių metų pabaigoje jų lauks „medaus mėnuo“.
"I promise, we will go on our honeymoon at the end of the year".. 🤣— All About Sports (@sportsreplay) August 24, 2025
Marton Fucsovics to his wife during the speech after winning the @WSOpen#WSOpen pic.twitter.com/D4MS35rYXr
Pirmoji turnyro raketė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-28) juodą karjeros laikotarpį pratęsė pralaimėdamas jau pirmąjį mačą 3:6, 2:6 prieš kiną Bu Yunchaokete (ATP-76).
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Vinston-Saleme prizų fondą sudarė 798,335 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!