WTA 250 turnyre – netikėtas veteranės triumfas ir Lys atsiprašymas dėl keiksmažodžio

Finalo pradžioje A. Li švaistė „break pointus“, o penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Šeštajame geime amerikietė vėl nerealizavo „break pointo“, netrukus pralaimėjo antrą savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
S. Cirstea nuo pat antrojo seto pradžios kūrėsi „break pointus“. Pirmajame geime A. Li spaudimą dar atlaikė, bet trečiajame palūžo. Devintajame geime S. Cirstea nerealizavo 3 „match pointų“ paduodant varžovei, o dešimtajame geime rumunę ėmė kaustyti įtampa (15:40). A. Li turėjo 2 galimybes tašku išlyginti rezultatą, tačiau rumunė atsilaikė ir galiausiai įtvirtino pergalę.
S. Cirstea laimėjo 3-ią WTA serijos vienetų turnyrą per karjerą. Rumunei atiteko 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių. S. Cirstea tapo 8-a vyriausia tenisininke, kada nors laimėjusia WTA turo vienetų turnyrą.
Įdomiai šiame turnyre pasielgė Vokietijos atstovė Eva Lys (WTA-60), kuri iš karto po pergalės aštuntfinalyje pareiškė, kad turnyro nebetęs. E. Lys savo sprendimą aiškino tuo, kad pajautė „diskomfortą“, nors daugelis mano, kad ji taip pasielgė, jog galėtų pailsėti prieš startą „US Open“.
E. Lys po pergalės aštuntfinalyje dar teko atsiprašinėti organizatorių, kai jai interviu metu korte išsprūdo keiksmažodis.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Klivlande prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!