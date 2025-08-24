Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

WTA 250 turnyre – netikėtas veteranės triumfas ir Lys atsiprašymas dėl keiksmažodžio

2025-08-24 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 12:40

Klivlande (JAV) šeštadienį baigėsi WTA 250 serijos „Tennis in the Land Powered by Rocket" moterų teniso turnyras, kuriame netikėtai triumfavo rumunė Sorana Cirstea (WTA-112). Nuo pat kvalifikacijos pergales skynusi 35-erių veteranė finale per 1 valandą 25 minutes 6:2, 6:4 nugalėjo amerikietę Ann Li (WTA-69). Rumunė atsirevanšavo varžovei už 2021 m. pralaimėtą pirmą tarpusavio mačą.

Eva Lys | „Stop“ kadras

Klivlande (JAV) šeštadienį baigėsi WTA 250 serijos „Tennis in the Land Powered by Rocket“ moterų teniso turnyras, kuriame netikėtai triumfavo rumunė Sorana Cirstea (WTA-112). Nuo pat kvalifikacijos pergales skynusi 35-erių veteranė finale per 1 valandą 25 minutes 6:2, 6:4 nugalėjo amerikietę Ann Li (WTA-69). Rumunė atsirevanšavo varžovei už 2021 m. pralaimėtą pirmą tarpusavio mačą.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo pradžioje A. Li švaistė „break pointus“, o penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Šeštajame geime amerikietė vėl nerealizavo „break pointo“, netrukus pralaimėjo antrą savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

S. Cirstea nuo pat antrojo seto pradžios kūrėsi „break pointus“. Pirmajame geime A. Li spaudimą dar atlaikė, bet trečiajame palūžo. Devintajame geime S. Cirstea nerealizavo 3 „match pointų“ paduodant varžovei, o dešimtajame geime rumunę ėmė kaustyti įtampa (15:40). A. Li turėjo 2 galimybes tašku išlyginti rezultatą, tačiau rumunė atsilaikė ir galiausiai įtvirtino pergalę.

S. Cirstea laimėjo 3-ią WTA serijos vienetų turnyrą per karjerą. Rumunei atiteko 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių. S. Cirstea tapo 8-a vyriausia tenisininke, kada nors laimėjusia WTA turo vienetų turnyrą.

Įdomiai šiame turnyre pasielgė Vokietijos atstovė Eva Lys (WTA-60), kuri iš karto po pergalės aštuntfinalyje pareiškė, kad turnyro nebetęs. E. Lys savo sprendimą aiškino tuo, kad pajautė „diskomfortą“, nors daugelis mano, kad ji taip pasielgė, jog galėtų pailsėti prieš startą „US Open“.

E. Lys po pergalės aštuntfinalyje dar teko atsiprašinėti organizatorių, kai jai interviu metu korte išsprūdo keiksmažodis.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Klivlande prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.

