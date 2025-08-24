Ar Valančiūnui tai bus paskutinis Europos čempionatas?

Tarp šių žaidėjų atsidūrė Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
„Nacionalinės rinktinės karjeros pradžioje Valančiūnas prisidėjo prie dviejų sidabro medalių Europos čempionato turnyruose – pirmiausia 2013-aisiais, o vėliau ir 2015-aisiais.
Tačiau nuo tų laikų Lietuva daugiau nepasiekė didesnių pergalių. Po penktosios vietos pasaulio čempionate kyla klausimas – ar Baltijos ekipa gali sugrįžti prie praeities laimėjimų?
Atsakymas nemaža dalimi priklausys nuo to, kokį poveikį turės 33-ejų vidurio puolėjas, ypač turint omenyje, kad šalia krepšio nebus patikimos Domanto Sabonio pagalbos.
Lietuvos rinktinės lyderiui tai gali būti paskutinė reali proga žengti ant prizininkų pakylos ir Valančiūnas tikrai nenorės jos praleisti“, - rašo analitikas.
Kiti paminėti krepšininkai yra Nicolo Melli (Italija), Danielis Theisas (Vokietija), Dairis Bertanis (Latvija), Kostas Papanikoloau (Graikija), Kostas Sloukas (Graikija), Sasu Salinas (Suomija), Danilo Gallinari (Italija), Georgio Shermadini (Sakartvelas), Nikola Vučevičius (Juodkalnija).
Kitas Europos čempionatas vyks 2029 metais.
