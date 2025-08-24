Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Ar Valančiūnui tai bus paskutinis Europos čempionatas?

2025-08-24 12:31 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-24 12:31

Europos čempionato apžvalgininkai išrinko 10 krepšininkų, kuriems artėjančios pirmenybės gali būti paskutinės savo nacionalinėse komandose.

Jonas Valančiūnas | LKF nuotr.

Europos čempionato apžvalgininkai išrinko 10 krepšininkų, kuriems artėjančios pirmenybės gali būti paskutinės savo nacionalinėse komandose.

REKLAMA
1

Tarp šių žaidėjų atsidūrė Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.

„Nacionalinės rinktinės karjeros pradžioje Valančiūnas prisidėjo prie dviejų sidabro medalių Europos čempionato turnyruose – pirmiausia 2013-aisiais, o vėliau ir 2015-aisiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau nuo tų laikų Lietuva daugiau nepasiekė didesnių pergalių. Po penktosios vietos pasaulio čempionate kyla klausimas – ar Baltijos ekipa gali sugrįžti prie praeities laimėjimų?

REKLAMA
REKLAMA

Atsakymas nemaža dalimi priklausys nuo to, kokį poveikį turės 33-ejų vidurio puolėjas, ypač turint omenyje, kad šalia krepšio nebus patikimos Domanto Sabonio pagalbos.

REKLAMA

Lietuvos rinktinės lyderiui tai gali būti paskutinė reali proga žengti ant prizininkų pakylos ir Valančiūnas tikrai nenorės jos praleisti“, - rašo analitikas.

Kiti paminėti krepšininkai yra Nicolo Melli (Italija), Danielis Theisas (Vokietija), Dairis Bertanis (Latvija), Kostas Papanikoloau (Graikija), Kostas Sloukas (Graikija), Sasu Salinas (Suomija), Danilo Gallinari (Italija), Georgio Shermadini (Sakartvelas), Nikola Vučevičius (Juodkalnija).

Kitas Europos čempionatas vyks 2029 metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų