Valensijos klubą oficialiai papildė žaidėjas iš NBA

28 metų 203 cm ūgio puolėjas nuo 2021 m. siekė vienos NBA, bet vis keliaudavo į Plėtojimosi lygą. Naujokų biržoje jis nepašauktas. B.Key‘us siekė vietos Filafeldijos „76ers“, Detroito „Pistons“, Denverio „Nuggets“, San Fransisko „Golden State Warriors“ organizacijose.
Nuo rugsėjo jis plušo su Memfio „Grizzlies“, tačiau prieš savaitę ši atsisveikino su krepšininku.
Viso NBA jis sužaidė 37 mačus, daugiausiai Denveryje – 20. Karjeros vidurkiai kuklūs – 8 minutes, 2,9 taško, 1,9 atkovoto kamuolio.
Plėtojimosi lygoje praeitame sezone puolėjas per 32 minutes pelnė 16,5 taško, atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
