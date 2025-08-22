„SEB arenoje“ – du tarptautiniai vežimėlių teniso turnyrai

Lietuvai turnyruose atstovavo Lietuvos paralimpinės rinktinės kandidatės Agnieška Toločko (ITF-55) ir Kotryna Žižmaraitė (ITF-109).
A. Toločko užėmė antrą vietą „Lithuanian Open 2025“ moterų paguodos varžybose. Lemiamame susitikime ji 1:6, 0:6 nusileido belgei Lunai Gryp.
Dvigubas pergales Vilniuje iškovojo vokietė Katharina Kruger, tapusi „Lithuanian Open 2025“ ir „Vilnius Open 2025“ moterų vienetų čempione, taip pat britas Oliver Cox (Quad vienetų varžybose).
Austras Maximilian Taucher tapo „Lithuanian Open 2025“ jaunių vienetų turnyro čempionu, o šešiolikmetis belgas Alexander Lantermann turnyre „Lithuanian Open 2025“ įveikė visus varžovus vyrų vienetų varžybose.
„Vilnius Open 2025“ vyrų vienetų čempionu tapo Kamil Fabisiak (Lenkija), moterų dvejetų – Ruby Bishop (Didžioji Britanija) ir Katharina Kruger (Vokietija), vyrų dvejetų – Adam Berdichevsky (Izraelis) ir Ruben Harris (Didžioji Britanija), Quad dvejetų – Marcus Laudan (Vokietija) ir Finn Broadbent (Australija).
„Lithuanian Open 2025“ moterų dvejetų varžybose dar kartą niekas neprilygo Ruby Bishop ir Katharinai Kruger. Vyrų dvejetų turnyre stipriausi buvo Tomoya Tachi (Japonija) ir Maximilian Taucher (Austrija), o Quad dvejetų – Elay Chayot (Izraelis) ir Finn Broadbent (Australija).
„Kasmet į šiuos turnyrus susirenka vis daugiau profesionalių vežimėlių tenisininkų iš viso pasaulio. Tai rodo, kad mokame organizuoti aukščiausio lygio varžybas, turime visą tam būtiną infrastruktūrą. Galiu pasakyti, kad iš Vilniaus negalią turintys tenisininkai išsiveža tik pačius gražiausius įspūdžius ir prisiminimus. Naudodamasi proga noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šių turnyrų sėkmės – tenisininkams, jų treneriams, organizatorių komandai, partneriams bei rėmėjams“, – sako Milda Liubinienė, Lietuvos vežimėlių teniso klubo prezidentė.
„Lithuanian Open 2025“ ir „Vilnius Open 2025“ turnyrus „SEB arenoje“ organizavo Lietuvos vežimėlių teniso klubas, savo veiklą pradėjęs dar 2008 metais, ir Lietuvos teniso sąjunga. Tarptautiniai vežimėlių teniso turnyrai Lietuvoje pradėti organizuoti 2010 metais. 2023 metais greta moterų ir vyrų divizionų imtos rengti jaunių ir Quad teniso varžybos.
