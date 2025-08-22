Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

LBF VK leido šešiems boksininkams dalyvauti renginyje „UTMA 13”

2025-08-22 13:34 / šaltinis: Sportas.lt
LBF VK leido šešiems boksininkams dalyvauti renginyje „UTMA 13” | Alfredo Pliadžio nuotr.

Rugpjūčio 22 dieną vyko nuotolinis Lietuvos bokso federacijos (LBF) Vykdomojo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo LBF Vykdomojo komiteto nariai Darius Šaluga, Rasa Balčiauskienė, Anatolijus Kriukovas, Vilmantas Bobinas, Bronislavas Šimokaitis, Vidas Bružas, Egidijus Rutkauskas ir Donatas Mačianskas.

Kadangi Lietuvos bokso federacija yra vienintelė įgaliota organizacija, prižiūrinti ir priimanti sprendimą dėl boksininkų dalyvavimo profesionaliuose renginiuose, LBF Vykdomasis komitetas svarstė dėl šešių Lietuvos boksininkų dalyvavimo rugsėjo 27 d. vyksiančiame kovos menų renginyje „UTMA 13“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 20 d. Lietuvos profesionalų bokso federacija, vadovaujama Romo Gudžiausko, pateikė prašymą dėl šešių lietuvių boksininkų – Edgaro Skurdelio, Aleksandro Trofimčiuko, Algirdo Baniulio, Roberto Liorančo, Jono Jazevičiaus ir Eimanto Stanionio. Vykdomasis komitetas nusprendė leisti visiems boksininkams dalyvauti renginyje „UTMA 13”.

„LBF savo rankose turi visus svertus ir atsakomybę prieš įstatymą organizuoti, kontroliuoti ir prižiūrėti bokso sportą Lietuvos Respublikoje, todėl veikia ir ateityje veiks kruopščiai bei atidžiai tam, kad užtikrintų pačias geriausias sąlygas ir aukščiausius standartus tiek olimpinio, tiek profesionalaus bokso sporto renginiams Lietuvos teritorijoje”, – kalbėjo LBF prezidentas Darius Šaluga.

