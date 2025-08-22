Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Ukrainos bokso čempionui Maksimui Zinevičiui – net 10 metų diskvalifikacija

2025-08-22 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 12:41

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad dabartinis šalies bokso čempionas Maksimas Zinevičius sugriovė savo karjerą, užsidirbdamas net 10 metų diskvalifikacija.

Maksimas Zinevičius | Organizatorių nuotr.

Maksimas Zinevičius | Organizatorių nuotr.

0

19-mečio organizme buvo rasta medžiagų iš SARM (selektyvių androgenų receptorių moduliatorių): ostarino ir jo metabolitų likučių, taip pat ligandrolio (LGD-4033) bei RAD140 pėdsakų. Teigiama, kad šios medžiagos skatina raumenų augimą ir didina ištvermę, suteikdamos sportininkui nesąžiningą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įprastai už dopingo vartojimą skiriamos kuklesnės bausmės, bet M. Zinevičiaus atvejį apsunkino tai, kad jis, anot antidopingo agentūros, bandė klastoti informaciją ir teikė melagingus duomenis. Dėl šios priežasties jo bausmė buvo padidinta iki maksimalios.

M. Zinevičiaus diskvalifikacija galios iki pat 2035 m. balandžio 29 d.

Šių metų kovo mėnesį M. Zinevičius tapo Ukrainos bokso čempionu svorio kategorijoje iki 75 kg. Pernai šis boksininkas iškovojo Ukrainos taurę.

