Ukrainos bokso čempionui Maksimui Zinevičiui – net 10 metų diskvalifikacija

19-mečio organizme buvo rasta medžiagų iš SARM (selektyvių androgenų receptorių moduliatorių): ostarino ir jo metabolitų likučių, taip pat ligandrolio (LGD-4033) bei RAD140 pėdsakų. Teigiama, kad šios medžiagos skatina raumenų augimą ir didina ištvermę, suteikdamos sportininkui nesąžiningą pranašumą.
Įprastai už dopingo vartojimą skiriamos kuklesnės bausmės, bet M. Zinevičiaus atvejį apsunkino tai, kad jis, anot antidopingo agentūros, bandė klastoti informaciją ir teikė melagingus duomenis. Dėl šios priežasties jo bausmė buvo padidinta iki maksimalios.
M. Zinevičiaus diskvalifikacija galios iki pat 2035 m. balandžio 29 d.
Šių metų kovo mėnesį M. Zinevičius tapo Ukrainos bokso čempionu svorio kategorijoje iki 75 kg. Pernai šis boksininkas iškovojo Ukrainos taurę.
Чемпион Украины по боксу получил 10 лет дисквалификации за употребление допинга – имел отягчающие обстоятельства.— Sergey Fadeev (@Safariy16) August 20, 2025
Максим Зиневич признан виновным сразу по нескольким статьям антидопинговых правил...https://t.co/g1LwmML854
