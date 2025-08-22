Milana Tricolici pasirodė pasaulio meninės gimnastikos čempionate

Atskirų įrankių rungtyse Milanai geriausiai sekėsi pratimai su lanku – užimta 45 vieta (24.950 balai). Pratimuose su kamuoliu Milana buvo 61-ma (22.950 b.), su kuokelėmis 48-ta (24.500 b.), su kaspinu 55-ta (22.950 b.).
Daugiakovėje geriausiai pasirodė Vokietijos atstovė Darja Varfolomeev (92.850). Antrą rezultatą pasiekė ukrainietė Taisija Onofrijčuk (90.150), trečią – bulgarė Stiliana Nikolova (88.800).
Savo starto čempionate dar laukia grupinių pratimų komanda – Diana Artiomova, Ugnė Madzajūtė, Roberta Ranonytė, Patrycja Slotvinska, Vilė Sperskaitė ir Neda Vaivadaitė.
Varžybose dirba tarptautinės kategorijos teisėja Rasa Židonienė. Pirmą kartą meninės gimnastikos Pasaulio čempionatas rengiamas Pietų Amerikoje, skelbiama, kad dalyvaus rekordinis skaičius šalių – 76.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!