TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Milana Tricolici pasirodė pasaulio meninės gimnastikos čempionate

2025-08-22 10:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 10:30

Rio de Žaneire (Brazilija) vykstančio meninės gimnastikos pasaulio čempionato individualiose varžybose Milana Tricolici daugiakovėje užėmė 52 vietą (98 dalyvės).

Lietuvos gimnastikos federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Rio de Žaneire (Brazilija) vykstančio meninės gimnastikos pasaulio čempionato individualiose varžybose Milana Tricolici daugiakovėje užėmė 52 vietą (98 dalyvės).

0

Atskirų įrankių rungtyse Milanai geriausiai sekėsi pratimai su lanku – užimta 45 vieta (24.950 balai). Pratimuose su kamuoliu Milana buvo 61-ma (22.950 b.), su kuokelėmis 48-ta (24.500 b.), su kaspinu 55-ta (22.950 b.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiakovėje geriausiai pasirodė Vokietijos atstovė Darja Varfolomeev (92.850). Antrą rezultatą pasiekė ukrainietė Taisija Onofrijčuk (90.150), trečią – bulgarė Stiliana Nikolova (88.800).

Savo starto čempionate dar laukia grupinių pratimų komanda – Diana Artiomova, Ugnė Madzajūtė, Roberta Ranonytė, Patrycja Slotvinska, Vilė Sperskaitė ir Neda Vaivadaitė.

Varžybose dirba tarptautinės kategorijos teisėja Rasa Židonienė. Pirmą kartą meninės gimnastikos Pasaulio čempionatas rengiamas Pietų Amerikoje, skelbiama, kad dalyvaus rekordinis skaičius šalių – 76.

