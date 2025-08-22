Druskininkuose – šiuolaikinės penkiakovės U19 pasaulio čempionato finalai: Lietuvai atstovaus dvi sportininkės

Martina Rutkauskaitė išsiskyrė baseine, kur 200 m plaukimo rungtį įveikė per 2:12 min., nusileisdama tik savo komandos draugei Gustei Pečiulytei. Deja, šis įspūdingas Gustės rezultatas jai kelialapio į finalą neužtikrino. Tuo tarpu Faustė Lukminaitė pademonstravo nepralenkiamą ištvermę bėgimo ir šaudymo rungtyje – distanciją ji įveikė per 11:39.78 min., užsitikrindama vietą tarp stipriausiųjų.
Moterų kvalifikacijoje dominavo Egipto supertalentė Farida Khalil, nuo 2023 m. lapkričio visose 15 startų pasiekusi prizinę vietą ir jau turinti U17, U19 bei jaunimo pasaulio čempionės titulus. Moterų finalas vyks šiandien, rugpjūčio 22 d., 14:20 val. Lietuvos sportininkėms laukia rimtas išbandymas kovojant su tokio kalibro varžovėmis.
Rytoj, rugpjūčio 23 d., į kovą stos vyrai – tarp stipriausių kvalifikacijoje išsiskyrė ukrainietis Olegas Rybakas, egiptietis Omaras Ameris ir čekas Dano Vorličekas.
Pirmasis istorijoje Para tetratlono pasaulio čempionatas – Druskininkuose
Rugpjūčio 21 d. Druskininkuose įvykęs Para tetratlono pasaulio čempionatas tapo istoriniu įvykiu – sportininkai iš PMP4 ir PMP5 klasifikacijų stojo į kovą trijose rungtyse: plaukime, kliūčių ruože bei kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje („Laser Run“). Varžybos buvo rengiamos pagal oficialias UIPM taisykles.
Diena buvo kupina prasmingų akimirkų, įkvėpimo ir bendruomenės dvasios. Asmeninėse vyrų varžybose nugalėtoju tapo italas Vicco Irbin (904 taškai). Sidabrą iškovojo britas Chrisas Harrissas (850 tšk.), bronzą – prancūzas Yoanas Argiolas (766 tšk.). Ketvirtoje vietoje liko ukrainietis Jaroslavas Behas (738 tšk.).
Komandinėje rungtyje triumfavo Ukrainos karo veteranų ekipa, kovojusi iš visos širdies. Žiūrovų palaikymas, sportininkų ašaros ir šypsenos priminė vieną paprastą tiesą – sportas yra prieinamas visiems.
Ukrainos komandos narys Ivanas Artiukhas po varžybų sakė: „Šios varžybos yra nepaprastai svarbios reabilitacijai – tiek fiziškai po sunkių traumų, tiek psichologiškai. Noriu, kad daugiau žmonių su negalia, ne tik Ukrainos kariai, bet ir visi, kurie nedrįsta, atrastų sportą, dalyvautų varžybose, keliautų ir iš naujo įsilietų į visuomenę. Tikiuosi, kad mūsų komanda taps įkvėpimu kitiems žengti pirmyn.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!