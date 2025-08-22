Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Druskininkuose – šiuolaikinės penkiakovės U19 pasaulio čempionato finalai: Lietuvai atstovaus dvi sportininkės

2025-08-22 12:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 12:01

Druskininkuose vykstančiame UIPM pasaulio jaunių (U19) šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo finalo dalyviai. Iš 17 Lietuvos sportininkų, dalyvavusių kvalifikacijose, tik dvi merginos prasibrovė į lemiamą kovą dėl medalių – Faustė Lukminaitė ir Martina Rutkauskaitė.

Pasaulio jaunių šiuolaikinės penkiakovės čempionatas | Aistės Ridikaitės nuotr.

Druskininkuose vykstančiame UIPM pasaulio jaunių (U19) šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo finalo dalyviai. Iš 17 Lietuvos sportininkų, dalyvavusių kvalifikacijose, tik dvi merginos prasibrovė į lemiamą kovą dėl medalių – Faustė Lukminaitė ir Martina Rutkauskaitė.

REKLAMA
0

Martina Rutkauskaitė išsiskyrė baseine, kur 200 m plaukimo rungtį įveikė per 2:12 min., nusileisdama tik savo komandos draugei Gustei Pečiulytei. Deja, šis įspūdingas Gustės rezultatas jai kelialapio į finalą neužtikrino. Tuo tarpu Faustė Lukminaitė pademonstravo nepralenkiamą ištvermę bėgimo ir šaudymo rungtyje – distanciją ji įveikė per 11:39.78 min., užsitikrindama vietą tarp stipriausiųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moterų kvalifikacijoje dominavo Egipto supertalentė Farida Khalil, nuo 2023 m. lapkričio visose 15 startų pasiekusi prizinę vietą ir jau turinti U17, U19 bei jaunimo pasaulio čempionės titulus. Moterų finalas vyks šiandien, rugpjūčio 22 d., 14:20 val. Lietuvos sportininkėms laukia rimtas išbandymas kovojant su tokio kalibro varžovėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Rytoj, rugpjūčio 23 d., į kovą stos vyrai – tarp stipriausių kvalifikacijoje išsiskyrė ukrainietis Olegas Rybakas, egiptietis Omaras Ameris ir čekas Dano Vorličekas.

REKLAMA

Pirmasis istorijoje Para tetratlono pasaulio čempionatas – Druskininkuose

Rugpjūčio 21 d. Druskininkuose įvykęs Para tetratlono pasaulio čempionatas tapo istoriniu įvykiu – sportininkai iš PMP4 ir PMP5 klasifikacijų stojo į kovą trijose rungtyse: plaukime, kliūčių ruože bei kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje („Laser Run“). Varžybos buvo rengiamos pagal oficialias UIPM taisykles.

REKLAMA
REKLAMA

Diena buvo kupina prasmingų akimirkų, įkvėpimo ir bendruomenės dvasios. Asmeninėse vyrų varžybose nugalėtoju tapo italas Vicco Irbin (904 taškai). Sidabrą iškovojo britas Chrisas Harrissas (850 tšk.), bronzą – prancūzas Yoanas Argiolas (766 tšk.). Ketvirtoje vietoje liko ukrainietis Jaroslavas Behas (738 tšk.).

Komandinėje rungtyje triumfavo Ukrainos karo veteranų ekipa, kovojusi iš visos širdies. Žiūrovų palaikymas, sportininkų ašaros ir šypsenos priminė vieną paprastą tiesą – sportas yra prieinamas visiems.

Ukrainos komandos narys Ivanas Artiukhas po varžybų sakė: „Šios varžybos yra nepaprastai svarbios reabilitacijai – tiek fiziškai po sunkių traumų, tiek psichologiškai. Noriu, kad daugiau žmonių su negalia, ne tik Ukrainos kariai, bet ir visi, kurie nedrįsta, atrastų sportą, dalyvautų varžybose, keliautų ir iš naujo įsilietų į visuomenę. Tikiuosi, kad mūsų komanda taps įkvėpimu kitiems žengti pirmyn.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų