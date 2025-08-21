Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Usykas siekia išsaugoti WBO čempiono titulą: Lapinas patvirtino kitą ukrainiečio varžovą

2025-08-21 22:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 22:54

Neginčijamas sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas ukrainietis Oleksandras Usykas šiuo metu turi du privalomuosius varžovus: WBO reikalauja kovos prieš Josephą Parkerį, o WBC – prieš Agitą Kabayelį.

Oleksandras Usykas | „Stop“ kadras

0

O. Usyko komandos direktorius Sergejus Lapinas atskleidė, kad ukrainietis kitu savo varžovu veikiausiai pasirinks J. Parkerį.

„WBO diržą Oleksandras iškovojo anksčiau. Yra taisyklės, kurių reikia laikytis. Aptarsime visas detales ir laikysimės plano. Kitas Usyko varžovas bus Parkeris. Gali būti, kad šita kova vyks Saudo Arabijoje, bet visas detales dar reikia suderinti“, – kalbėjo S. Lapinas.

O. Usykas WBO diržą iškovojo dar 2021 m. rugsėjo 25 d. ir nuo tada nė dienai jo nebuvo praradęs. WBC diržą ukrainietis laimėjo kur kas vėliau – tik 2024 m. gegužės 18 d.

O. Usyko komanda tikisi, kad visos didžiosios bokso organizacijos bus supratingos ir neatims diržo iš ukrainiečio, jei šis paprašys kiek vėlesniam laikui nukelti kovą su vienu iš privalomųjų varžovų.

„Sky Sports“ praneša, kad O. Usykas po kovos su Danieliu Dubois nori išsigydyti nedidelę traumą, todėl kreipėsi į WBO su specialiu prašymu suteikti daugiau laiko deryboms su J. Parkeriu. Šį prašymą dar turės svarstyti WBO Čempionų komitetas.

„Mes matome tik du variantus – arba Usykas kausis su Parkeriu arba Usykas turės atiduoti WBO diržą be kovos“, – teigė J. Parkerio agentas Frankas Warrenas.

