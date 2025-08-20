Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Tarveris ramina Itaumos gerbėjus: „Jis nepasiruošęs kautis su Usyku“

2025-08-20 22:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 22:15

Vienu didžiausiu talentu sunkiasvorių bokse laikomas 20-metis britas Mosesas Itauma (13-0, 11 nokautų) lengvai pridėjo didžiausią vardą į savo „aukų“ sąrašą, kai šeštadienį Rijade (Saudo Arabija) pirmajame raunde vos per 119 sekundžių nokautavo 37-erių metų Dillianą Whyte’ą (31-4, 21 nokautas) ir apgynė WBO tarpkontinentinį čempiono diržą.

Mosesas Itauma | „Stop“ kadras

0

Žymus bokso agentas Frankas Warrenas po šios kovos pareiškė, kad nėra tokio žmogaus, kuris galėtų atsilaikyti prieš M. Itaumą.

„Kokie tolesni Itaumos tikslai? Kautis ir laimėti. Dar negimė toks žmogus, kuris galėtų prieš jį atsilaikyti ringe. Su kiekviena kova Mosesas tampa vis geresnis. Pažiūrėsime, kas bus kitas jo varžovas – Mosesas dabar yra aukštai reitinguotas, galbūt Josephas Parkeris sutiks kautis su juo.

Ar Usykas greitesnis už Mosesą? Pažiūrėsime“, – intrigavo F. Warrenas.

„The Ring“ teigimu, didžiausias bokso kovas šiais laikais rengiantis Turki Alalshikhas nori, kad M. Itauma jau dabar mestų iššūkį Oleksandrui Usykui. Visgi, buvęs pussunkio svorio kategorijos čempionas Antonio Tarveris pabrėžė, kad taip skubėti M. Itaumai nevertėtų.

„Nėra jokių abejonių – Itauma dar nepasiruošęs kautis nei su Usyku, nei su bet kuriuo pirmame penkete esančiu boksininku. Ar jūs kada nors matėte, kaip Itauma atlaiko varžovo smūgius? Ar jis tam pasiruošęs? Itauma ringe dar nepatikrintas. Taip, jis nugalėjo Whyte‘ą, bet jo jau nebuvo jokios organizacijos reitinge. Tegul Itauma pirma nugali reitinguotą boksininką“, – sakė A. Tarveris.

