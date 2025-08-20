Jonas Valančiūnas po pralaimėjimo turkams: „Čempionate lengva nebus, tokios kovos grūdina rinktinę“

Rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas per 16 minučių pelnė 10 taškų. Aukštaūgis po rungtynių tikino, kad mato daug perspektyvų rinktinės žaidime.
„Tai yra pasirengimo etapas. Komandos bando kažką įdiegti naujo ir tikrina, kas atneš vaisių čempionate. Bando įvairiausių penketų ir kitokių derinių. Turkai gerai bėga, bėgo atgal ir puikiai dirbo. Turbūt skautino mus, kad gerai bėgame“, – sakė J. Valančiūnas.
– Kas nepavyko stabdant Alpereną Šenguną?
– Įmetė daug taškų, tas ir nepavyko.
– Dažnai susidūrėte su juo NBA. Kaip reikia jį stabdyti?
– Kaip matėme šiandien – talentingas žaidėjas, skaito žaidimą, gerai pasuoja ir gali pats užsibaigti.
– Šiandien sužaidėte daugiausiai per visą pasirengimą. Kaip jaučiatės augant krūviams?
– Dar reikia, dar reikia, bet turime dar savaitę ir dabar yra laikas atsigavimui.
– Kur rinktinė dar gali labiausiai patobulėti?
– Gal dar šviežumo trūksta ir galvą reikia sujungti su greitu bėgimu, su geromis kojomis. Dar turime kur tobulėti.
– Rokas Jokubaitis minėjo, kad pasirengime kartais gerai sugerti ir pralaimėjimų. Matote naudą pralaimėjime?
– Aišku, visko reikia, nes čempionate kelias nebus tik rožėmis klotas. Reikia viską pajausti dabar, kad čempionate būtų geriau. Šaltas dušas yra gerai.
– Rokas Jokubaitis ir Deividas Sirvydis šiandien pasiautė. Ką naujo apie juos sužinojote per pastarąjį mėnesį?
– Nieko naujo, žinojau, kad jie yra geri bičai ir gerai žaidžia krepšinį. Ką naujo sužinojau? Nieko. Tiek ir žinojau, kad jie gali gerai pabaigti. Sirvis gerai metė, šiandien matėme, kad susimetė ir sunkius metimus bei tuos, kuriuos turi susimesti. Rokas daro savo darbą, žinome, koks jis yra.
– Kaip gynyba jautėsi sutikusi varžovą su elitiniu perimetro žaidėju, nors Shane’ui Larkinui ir nekrito metimai?
– Jis gerai atliko savo darbą, skirstė kamuolius, įžaidinėjo kamuolį. Tikrai aukštos klasės žaidėjas, bet šiandien gal nebuvo labai blizgantis.
