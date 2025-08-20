„Ryto“ legionierius Jacobas Wiley atvedė Šiaurės Makedoniją į pergalę

Makedonai namuose 82:75 (23:15, 22:17, 19:18, 18:25) pranoko Vengrijos krepšininkus (2-2).
Visgi, tai buvo vienintelė Šiaurės Makedonijos pergalė šiame turnyre ir to neužteko patekti į atrankinį etapą.
J. Wiley per 34 minutes pasižymėjo 23 taškais (10/16 dvit., 1/3 trit.), 4 atkovotais, 3 perimtais kamuoliais, 2 blokuotais metimais, rezultatyviu perdavimu, 3 klaidomis ir 22 naudingumo balais.
Po 14 taškų nugalėtojams pridėjo Viktoras Tashovski ir Andrejus Magdevski (5 rez. perd., 3 per. kam.).
Vengrams 21 tašką surinko Davidas Vojvoda (6/7 dvit., 2/6 trit., 3/4 baud.), 14 įmetė Gyorgy Golomanas (6/6 baud., 3 blk.), 12 – Szilardas Benke‘as.
