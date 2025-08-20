Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Ryto“ legionierius Jacobas Wiley atvedė Šiaurės Makedoniją į pergalę

2025-08-20 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 21:46

Vilniaus „Ryto“ legionierius Jacobas Wiley sužaidė puikias rungtynes, o jo atstovaujama Šiaurės Makedonija (1-3) įsirašė pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse.

Jacobas Wiley | FIBA nuotr.

Vilniaus „Ryto“ legionierius Jacobas Wiley sužaidė puikias rungtynes, o jo atstovaujama Šiaurės Makedonija (1-3) įsirašė pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse.

0

Makedonai namuose 82:75 (23:15, 22:17, 19:18, 18:25) pranoko Vengrijos krepšininkus (2-2).

Visgi, tai buvo vienintelė Šiaurės Makedonijos pergalė šiame turnyre ir to neužteko patekti į atrankinį etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Wiley per 34 minutes pasižymėjo 23 taškais (10/16 dvit., 1/3 trit.), 4 atkovotais, 3 perimtais kamuoliais, 2 blokuotais metimais, rezultatyviu perdavimu, 3 klaidomis ir 22 naudingumo balais.

Po 14 taškų nugalėtojams pridėjo Viktoras Tashovski ir Andrejus Magdevski (5 rez. perd., 3 per. kam.).

Vengrams 21 tašką surinko Davidas Vojvoda (6/7 dvit., 2/6 trit., 3/4 baud.), 14 įmetė Gyorgy Golomanas (6/6 baud., 3 blk.), 12 – Szilardas Benke‘as.

