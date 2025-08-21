Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

4 kartus per tašką nuo pusfinalio buvę Vaitiekūnas ir Sabaliauskas patyrė apmaudų pralaimėjimą

2025-08-21 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 18:48

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu po 1 valandos 48 minučių dramos 6:3, 6:7 (10:12), [8:10] pralaimėjo prieš neutralius atletus – Jegorą Chotčenkovą ir Dmitrijų Širokij.

Pijus Vaitiekūnas | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Lietuviai pirmajame sete anksti atitrūko nuo varžovų (3:0) ir vėliau nesunkiai išlaikė pranašumą. Antrajame sete mūsiškiai taip pat startavo geriau (3:1), bet šeštajame geime išbarstė persvarą (3:3). Vėliau lietuviai švaistė „break pointus“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku 4 kartus buvo per tašką nuo pergalės (6:5, 8:7, 9:8, 10:9), bet varžovai dramatiškai išsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo pratęsime lietuviai ilgai buvo priekyje (4:2, 5:3, 7:6, 8:7). Deja, lemiamu momentu varžovai pelnė 3 taškus be atsako ir išplėšė pergalę.

Lietuviai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus.

Vienetų pagrindinio etapo pirmajame rate 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1992) po 2 valandų 43 minučių maratono 7:6 (7:3), 2:6, 3:6 pralaimėjo serbui Marko Maksimovičiui (ATP-1004). Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.

22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1629) pagrindinio etapo starte per 2 valandas 9 minutes 1:6, 5:7 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Pietri (ATP-1587). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos. P. Vaitiekūnas gavo 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

