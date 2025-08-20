Klaudija Bubelytė Lenkijoje patyrė dvi nesėkmes

K. Bubelytė su D. Gorska pirmojo seto pradžioje panaikino deficitą ir netgi perėmė iniciatyvą (0:2, 3:2), bet tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui (3:5). Devintajame geime lietuvė su lenke realizavo „break pointą“ ir priartėjo iki 4:5. Deja, dešimtajame geime K. Bubelytė su D. Gorska nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir pralaimėjo setą.
Antrajame sete taip pat teko naikinti 2 geimų deficitą (0:2, 2:2). Šeštajame geime varžovės atitrūko dar kartą ir šį sykį K. Bubelytė su D. Gorska oponenčių nepavijo.
Lietuvei su porininke atiteko 74 JAV doleriai.
Antradienį vienetų starte 22-ejų K. Bubelytė (WTA-617) vos per 72 minutes 2:6, 1:6 pralaimėjo 26-erių lenkei Marcelinai Podlinskai (WTA-727). K. Bubelytė už žaidimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
Krokuvoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2163, ITF jaunių-3188). Lietuvė pirmajame kvalifikacijos rate 2:6, 1:6 pralaimėjo lenkei Nataliai Pietras-Surmacz (ITF-919).
ITF serijos moterų teniso turnyro Krokuvoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
