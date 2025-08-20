Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Klaudija Bubelytė Lenkijoje patyrė dvi nesėkmes

2025-08-20 19:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 19:38

Krokuvoje (Lenkija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų starte trečiadienį Klaudija Bubelytė su lenke Daria Gorska per 1 valandą 23 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo prieš korto šeimininkes – Oliwią Drozdz ir Oliwią Szymczuch.

Klaudija Bubelytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Krokuvoje (Lenkija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų starte trečiadienį Klaudija Bubelytė su lenke Daria Gorska per 1 valandą 23 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo prieš korto šeimininkes – Oliwią Drozdz ir Oliwią Szymczuch.

0

K. Bubelytė su D. Gorska pirmojo seto pradžioje panaikino deficitą ir netgi perėmė iniciatyvą (0:2, 3:2), bet tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui (3:5). Devintajame geime lietuvė su lenke realizavo „break pointą“ ir priartėjo iki 4:5. Deja, dešimtajame geime K. Bubelytė su D. Gorska nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir pralaimėjo setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete taip pat teko naikinti 2 geimų deficitą (0:2, 2:2). Šeštajame geime varžovės atitrūko dar kartą ir šį sykį K. Bubelytė su D. Gorska oponenčių nepavijo.

Lietuvei su porininke atiteko 74 JAV doleriai.

Antradienį vienetų starte 22-ejų K. Bubelytė (WTA-617) vos per 72 minutes 2:6, 1:6 pralaimėjo 26-erių lenkei Marcelinai Podlinskai (WTA-727). K. Bubelytė už žaidimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

Krokuvoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2163, ITF jaunių-3188). Lietuvė pirmajame kvalifikacijos rate 2:6, 1:6 pralaimėjo lenkei Nataliai Pietras-Surmacz (ITF-919).

ITF serijos moterų teniso turnyro Krokuvoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

