TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Pijus Vaitiekūnas po atkaklios kovos Serbijoje baigė pasirodymą vienetų pagrindiniame etape

2025-08-20 15:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 15:20

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pagrindinio etapo starte trečiadienį 22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1629) per 2 valandas 9 minutes 1:6, 5:7 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Pietri (ATP-1587). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos.

Pijus Vaitiekūnas | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvis anksti paleido varžovą į priekį ir vėliau neatsitiesė. „Break pointų“ P. Vaitiekūnas laukė iki septintojo geimo, bet abiejų savo galimybių nerealizavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Pietri geriau pradėjo ir antrąjį setą (0:2), tik šį kartą P. Vaitiekūnas sugebėjo išlyginti rezultatą (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki vienuoliktojo geimo, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją. Dvyliktajame geime P. Vaitiekūnas nerealizavo dviejų „break pointų“ ir baigė pasirodymą vienetuose.

Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.

Taip pat kvalifikaciją įveikęs 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1992) pagrindinio etapo starte žais su serbu Marko Maksimovičiumi (ATP-1004).

Dvejetuose lietuviai kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti neutralius atletus – Jegorą Chotčenkovą ir Dmitrijų Širokij.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

