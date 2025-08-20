Pijus Vaitiekūnas po atkaklios kovos Serbijoje baigė pasirodymą vienetų pagrindiniame etape

Pirmajame sete lietuvis anksti paleido varžovą į priekį ir vėliau neatsitiesė. „Break pointų“ P. Vaitiekūnas laukė iki septintojo geimo, bet abiejų savo galimybių nerealizavo.
B. Pietri geriau pradėjo ir antrąjį setą (0:2), tik šį kartą P. Vaitiekūnas sugebėjo išlyginti rezultatą (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki vienuoliktojo geimo, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją. Dvyliktajame geime P. Vaitiekūnas nerealizavo dviejų „break pointų“ ir baigė pasirodymą vienetuose.
Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 156 JAV dolerius.
Taip pat kvalifikaciją įveikęs 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1992) pagrindinio etapo starte žais su serbu Marko Maksimovičiumi (ATP-1004).
Dvejetuose lietuviai kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti neutralius atletus – Jegorą Chotčenkovą ir Dmitrijų Širokij.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
