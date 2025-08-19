Sabaliauskas ir Vaitiekūnas pergalingai žaidžia ITF vyrų teniso turnyre Serbijoje

Lietuvis su porininku mačą pradėjo geriau (4:1), bet tada pralaimėjo atkarpą 0:5 ir nesėkmingai užbaigė pirmąjį setą. Antrajame sete lygi kova vyko 9 geimus. Visgi, dešimtajame geime lietuviai sugebėjo atitrūkti 40:15 varžovų padavimų metu ir jau pirmu bandymu realizavo „set pointą“.
Pratęsime mūsiškiai iniciatyvą perėmė po spurto 4:0 (2:3, 6:3). Per likusią pratęsimo dalį varžovai taip ir nepajėgė bent išlyginti rezultato.
Lietuviai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Mūsiškių varžovai ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų kvalifikaciją abu lietuviai pradėjo nuo antrojo rato ir sėkmingai prasimušė į pagrindinį etapą. 22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1622) 6:1, 6:3 nugalėjo serbą Mateją Stefanovičių ir 6:2, 6:4 pranoko 18-metį Vokietijos atstovą Raffaelį Gasanovą (ITF-2040), o 22-ejų A. Sabaliauskas (ITF-500) nugalėjo du neutralius atletus: 4:6, 6:1, [10:7] – Jegorą Chotčenkovą bei 7:6 (7:4), 6:0 – Vardaną Manukijaną. Lietuviai užsitikrino po 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir po 156 JAV dolerius.
Pagrindiniame etape P. Vaitiekūno lauks taip pat kvalifikaciją įveikęs prancūzas Benjaminas Pietri (ATP-2152), o A. Sabaliausko – serbas Marko Maksimovičius (ATP-987).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
