Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sabaliauskas ir Vaitiekūnas pergalingai žaidžia ITF vyrų teniso turnyre Serbijoje

2025-08-19 18:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 18:40

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 79 minutes 4:6, 6:4, [10:7] iškovojo pergalę prieš rumuną Mihalą Alexandru Comaną ir brazilą Breno Rossetto Urvaneją.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 79 minutes 4:6, 6:4, [10:7] iškovojo pergalę prieš rumuną Mihalą Alexandru Comaną ir brazilą Breno Rossetto Urvaneją.

REKLAMA
0

Lietuvis su porininku mačą pradėjo geriau (4:1), bet tada pralaimėjo atkarpą 0:5 ir nesėkmingai užbaigė pirmąjį setą. Antrajame sete lygi kova vyko 9 geimus. Visgi, dešimtajame geime lietuviai sugebėjo atitrūkti 40:15 varžovų padavimų metu ir jau pirmu bandymu realizavo „set pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratęsime mūsiškiai iniciatyvą perėmė po spurto 4:0 (2:3, 6:3). Per likusią pratęsimo dalį varžovai taip ir nepajėgė bent išlyginti rezultato.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuviai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Mūsiškių varžovai ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

REKLAMA

Vienetų kvalifikaciją abu lietuviai pradėjo nuo antrojo rato ir sėkmingai prasimušė į pagrindinį etapą. 22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1622) 6:1, 6:3 nugalėjo serbą Mateją Stefanovičių ir 6:2, 6:4 pranoko 18-metį Vokietijos atstovą Raffaelį Gasanovą (ITF-2040), o 22-ejų A. Sabaliauskas (ITF-500) nugalėjo du neutralius atletus: 4:6, 6:1, [10:7] – Jegorą Chotčenkovą bei 7:6 (7:4), 6:0 – Vardaną Manukijaną. Lietuviai užsitikrino po 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir po 156 JAV dolerius.

Pagrindiniame etape P. Vaitiekūno lauks taip pat kvalifikaciją įveikęs prancūzas Benjaminas Pietri (ATP-2152), o A. Sabaliausko – serbas Marko Maksimovičius (ATP-987).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų