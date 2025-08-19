Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dėl pažeistų dviejų BK straipsnių Vilmai Venslovaitienei pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025-08-19 17:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 17:44

Vilmos Venslovaitienės įvykdytas Vilniaus „Žalgirio“ vienos iš 14 dalių perėmimas gali užtraukti buvusiai Lietuvos čempionų vadovei baudžiamąją atsakomybę, praneša Mantas Krasnickas portale tv3.lt.

Vilma Venslovaitienė | Luko Balandžio / BNS foto nuotr.

Vilma Venslovaitienė | Luko Balandžio / BNS foto nuotr.

0

Rugpjūčio 6 dieną „Žalgirio“ dalininkė Eleonora Kasperūnienė pasidalino žinia, jog V. Venslovaitienė perėmė jai priklausiusią „Žalgirio“ dalį. E. Kasperūnienė prieš 15 metų – 2010-siais – rengėsi parduoti sau priklausančią vieną „Žalgirio“ dalį, tačiau tuomet sandoris taip ir neįvyko. Ši istorija netikėtai pasivijo šią vasarą, kuomet, kaip teigia E. Kasperūnienė, ant dokumento atsirado „pirkėjos“ V. Venslovaitienės parašas.

„Pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – tv3.lt informavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja. Baudžiamojo kodekso 182 str. „sukčiavimas“ 1 dalyje nurodoma, jog nusikaltusiam asmeniui gali būti baudžiamas „viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“.

Tuo metu 300 str. nurodoma atsakomybė už „Dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu“. „Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“, – rašoma pirmajame straipsnio punkte.

