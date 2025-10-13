„Partizan“ Ispanijoje žais be dėl traumos neišvykusio Miltono

Komandos vyr. treneris Željko Obradovičius atskleidė, kad Eurolygos debiutantas nevyksta su komanda į Ispaniją dėl čiurnos traumos, o taip pat sveikatos problemų turi ir Miikka Muurinenas.
29-erių, 198 cm ūgio Sh. Miltonas Eurolygoje per trejas rungtynes žaidė po 21 minutę ir fiksavo 8,3 taško, 2 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo vidurkius.
„Partizan“ trečiadienį išvykoje žais su Madrido „Real“, penktadienį – su Vitorijos „Baskonia“.
