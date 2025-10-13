Kalendorius
„Dubai“ toliau kankina gynėjų traumos

2025-10-13 09:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 09:28

Dubajaus „Dubai“ komandą toliau persekioja gynėjų traumos.

K.Kondičius patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Dubajaus „Dubai“ komandą toliau persekioja gynėjų traumos.

0

Nate‘as Masonas šiame sezone nežaidė ir praleis be krepšinio dar mažiausiai kelias savaites.

Tuo tarpu Kosta Kondičius patyrė traumą ir nežais Eurolygos dvigubos savaitės metu. Puolėjas Justinas Andersonas jaučia kojos skausmus ir lieka neaišku, ar galės padėti ekipai.

Krepsinis.net primena, kad „Dubai“ neturi Džanano Musos, o Mamas Jaiteh patyrė sunkią traumą ir nerungtyniaus visą sezoną. Neseniai „Dubai“ pasikvietė australą Taraną Andersoną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

