„Dubai“ toliau kankina gynėjų traumos

Nate‘as Masonas šiame sezone nežaidė ir praleis be krepšinio dar mažiausiai kelias savaites.
Tuo tarpu Kosta Kondičius patyrė traumą ir nežais Eurolygos dvigubos savaitės metu. Puolėjas Justinas Andersonas jaučia kojos skausmus ir lieka neaišku, ar galės padėti ekipai.
Krepsinis.net primena, kad „Dubai“ neturi Džanano Musos, o Mamas Jaiteh patyrė sunkią traumą ir nerungtyniaus visą sezoną. Neseniai „Dubai“ pasikvietė australą Taraną Andersoną.
