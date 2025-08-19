Jose Mourinho: „Messi man labiausiai padėjo tobulėti kaip treneriui“

Paklaustas apie tai, kuris futbolininkas jam labiausiai padėjo tobulėti būnant treneriu, portugalas nedvejojo.
„Tai buvo Lionelis Messi. Kiekvieną kartą, kai žaisdavome prieš jį, jis priversdavo mane daug galvoti“, – atviravo J. Mourinho.
Specialistas pripažino, kad rungtynės prieš vieną geriausių futbolininkų istorijoje versdavo ieškoti naujų sprendimų, analizuoti žaidimo modelius ir keisti taktinius planus. Pasak trenerio, būtent L. Messi žaidimo aukštas žaidimo intelektas privertė ieškoti inovacijų ir nuolat tobulinti savo komandos strategiją.
2010-2013 m. J. Mourinho vadovavo „Real“ komandai, o L. Messi tuo metu gynė „Barcelona“ garbę. Dar daugybę kartų jie susitiko tarptautiniuose turnyruose.
