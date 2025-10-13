Obradovičius: „Žalgiris“ rodo aukščiausio lygio žaidimą Eurolygoje

Buvęs Monako „AS Monaco“ vairininkas mače su „Žalgiriu“ neturės būrio žaidėjų – Devonte Grahamo, Jasielio Rivero, Joelio Bolomboy‘aus, Ognjeno Dobričiaus, Urošo Plavšičiaus, Isaiah Canaano, o paskutinė netektis – Tysonas Carteris.
„Iškritus Carteriui, galbūt mums reikia dar vieno žaidėjo į perimetro liniją, - vietiniams žurnalistams kalbėjo S.Obradovičius. – Turime prisitaikyti, tikėti ir laimėti.
Svarstome apie papildymą, bet rinkoje sunku. Nemanau, kad turime kviestis žaidėją tik dėl skaičiaus, naujokas turėtų duoti kokybės. Tai mūsų prioritetas ir artimiausiomis dienomis priimsime sprendimą.“
56-erių specialistas negailėjo gražių žodžių „Žalgiriui“.
„Žalgiris“, turbūt, žaidžia geriausią krepšinį (Eurolygoje). Jie turi geriausią ryšį tiek aikštėje, tiek šalia jos. Jie yra kartu ilgą laiką, o Williamsas-Gossas ir Wrightas neturėjo problemų įsilieti. Kaip bebūtų, jie visada turi gerą sezono startą“, - išdėstė serbas.
Tuo metu praėjusią savaitę komandoje debiutavęs Donatas Motiejūnas išsakė, kas bus svarbiausia, žaidžiant su „Žalgiriu“.
„Taktika nebus svarbi. Svarbiausia – kova ir noras, - sakė lietuvis. – Treneris jau pasakė, „Žalgiris“ žaidžia geriausią krepšinį Eurolygoje ir juos nugalėti bus be galo sunku.
Turėjome dvi dienas geriau pažinti trenerį, bet taktika nesvarbu. Jei eisime į aikštę taip, kaip Stambule, su tokia energija, turėsime neblogus šansus laimėti. Svarbiausias dalykas – mūsų požiūris.“
Monake ne vieną sezoną kartu su S.Obradovičiumi dirbęs D-Mo papasakojo apie tarpusavio ryšį.
„Žinau jo filosofiją, kartais galiu nuspėti, ką jis pasakys, prieš jam praveriant burną. Neabejotinai turime gerą ryšį, per laiką perėjome ir gerus, ir blogus momentus. Labai jį gerbiu, jis padėjo man tiek kaip žmogui, tiek kaip lyderiui. Padėsiu jam laimėti šiame klube, kiek tik galėsiu“, - išdėstė D.Motiejūnas.
„Crvena Zvezda“ ir „Žalgirio“ dvikova antradienį 21 val. – per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.
