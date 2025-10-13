Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Obradovičius: „Žalgiris“ rodo aukščiausio lygio žaidimą Eurolygoje

2025-10-13 17:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 17:15

Pirmuosius žingsnius po sugrįžimo į vyr. trenerio kėdę Belgrado „Crvena Zvezda“ klube žengiantis Saša Obradovičius prieš mačą su Kauno „Žalgiriu“ atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje.

S.Obradovičius gyrė kauniečius

Pirmuosius žingsnius po sugrįžimo į vyr. trenerio kėdę Belgrado „Crvena Zvezda“ klube žengiantis Saša Obradovičius prieš mačą su Kauno „Žalgiriu“ atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje.

REKLAMA
0

Buvęs Monako „AS Monaco“ vairininkas mače su „Žalgiriu“ neturės būrio žaidėjų – Devonte Grahamo, Jasielio Rivero, Joelio Bolomboy‘aus, Ognjeno Dobričiaus, Urošo Plavšičiaus, Isaiah Canaano, o paskutinė netektis – Tysonas Carteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iškritus Carteriui, galbūt mums reikia dar vieno žaidėjo į perimetro liniją, - vietiniams žurnalistams kalbėjo S.Obradovičius. – Turime prisitaikyti, tikėti ir laimėti.

REKLAMA
REKLAMA

Svarstome apie papildymą, bet rinkoje sunku. Nemanau, kad turime kviestis žaidėją tik dėl skaičiaus, naujokas turėtų duoti kokybės. Tai mūsų prioritetas ir artimiausiomis dienomis priimsime sprendimą.“

REKLAMA

56-erių specialistas negailėjo gražių žodžių „Žalgiriui“.

„Žalgiris“, turbūt, žaidžia geriausią krepšinį (Eurolygoje). Jie turi geriausią ryšį tiek aikštėje, tiek šalia jos. Jie yra kartu ilgą laiką, o Williamsas-Gossas ir Wrightas neturėjo problemų įsilieti. Kaip bebūtų, jie visada turi gerą sezono startą“, - išdėstė serbas.

Tuo metu praėjusią savaitę komandoje debiutavęs Donatas Motiejūnas išsakė, kas bus svarbiausia, žaidžiant su „Žalgiriu“.

REKLAMA
REKLAMA

„Taktika nebus svarbi. Svarbiausia – kova ir noras, - sakė lietuvis. – Treneris jau pasakė, „Žalgiris“ žaidžia geriausią krepšinį Eurolygoje ir juos nugalėti bus be galo sunku.

Turėjome dvi dienas geriau pažinti trenerį, bet taktika nesvarbu. Jei eisime į aikštę taip, kaip Stambule, su tokia energija, turėsime neblogus šansus laimėti. Svarbiausias dalykas – mūsų požiūris.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Monake ne vieną sezoną kartu su S.Obradovičiumi dirbęs D-Mo papasakojo apie tarpusavio ryšį.

„Žinau jo filosofiją, kartais galiu nuspėti, ką jis pasakys, prieš jam praveriant burną. Neabejotinai turime gerą ryšį, per laiką perėjome ir gerus, ir blogus momentus. Labai jį gerbiu, jis padėjo man tiek kaip žmogui, tiek kaip lyderiui. Padėsiu jam laimėti šiame klube, kiek tik galėsiu“, - išdėstė D.Motiejūnas.

„Crvena Zvezda“ ir „Žalgirio“ dvikova antradienį 21 val. – per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų