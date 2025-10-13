Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Šilutės“ klubas keičia vyriausiąjį trenerį: Vaišvilą pakeitė Mačijauskas

2025-10-13 17:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 17:08

Įsibėgėjus Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui „Šilutė" griebėsi pokyčių. Šilutės klubas atsisveikino su komandos vyriausiuoju treneriu dirbusiu Ryčiu Vaišvila.

K.Mačijauskas perėmė komandos vairą (Dainius Lukšta, NKL)

Įsibėgėjus Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui „Šilutė“ griebėsi pokyčių. Šilutės klubas atsisveikino su komandos vyriausiuoju treneriu dirbusiu Ryčiu Vaišvila.

0

54-erių specialistas šilutiškiams vadovavo nuo prabėgusio NKL sezono. „Šilutės“ stratego kėdėje jį pakeis asistentu dirbęs Kęstutis Mačijauskas.

Gimtajame mieste nuo 2018 m. kaip žaidžiantysis treneris pradėjęs 34-erių Mačijauskas Šilutėje darbuosis aštuntą sezoną paeiliui.

Tris iš jų karjerą baigęs krepšininkas dirbo šilutiškių vyr. treneriu, dar tris – asistentu, o metus buvo komandos vadovu.

Per 4 turus naujame sezone „Šilutė“ savo sąskaitoje turi dvi pergales ir dalinasi 5–10 vietas turnyro lentelėje.

