„Šilutės“ klubas keičia vyriausiąjį trenerį: Vaišvilą pakeitė Mačijauskas

54-erių specialistas šilutiškiams vadovavo nuo prabėgusio NKL sezono. „Šilutės“ stratego kėdėje jį pakeis asistentu dirbęs Kęstutis Mačijauskas.
Gimtajame mieste nuo 2018 m. kaip žaidžiantysis treneris pradėjęs 34-erių Mačijauskas Šilutėje darbuosis aštuntą sezoną paeiliui.
Tris iš jų karjerą baigęs krepšininkas dirbo šilutiškių vyr. treneriu, dar tris – asistentu, o metus buvo komandos vadovu.
Per 4 turus naujame sezone „Šilutė“ savo sąskaitoje turi dvi pergales ir dalinasi 5–10 vietas turnyro lentelėje.
