„Crvena Zvezda“ gynėjui Carteriui diagnozuota pavojinga plaučių embolija

Amerikietissusidūrė su kvėpavimo takų infekcija ir jos komplikacijos privertė kreiptis į medicinos įstaigą. Pirmadienį paaiškėjo, kad žaidėjui diagnozuota plaučių embolija.
Plaučių embolija yra kraujo krešulių užsikimšimas plaučių arterijoje ar jos šakose, dažniausiai kilęs iš giliųjų venų trombozės. Pagrindiniai simptomai yra staigus dusulys, krūtinės skausmas, kosulys, galvos svaigimas ar apalpimas, padažnėjęs širdies ritmas ir, sunkiais atvejais, cianozė bei žemas kraujospūdis. Liga yra pavojinga, nes sutrikdo deguonies tiekimą ir gali sukelti gyvybei pavojingą dešiniojo širdies skilvelio nepakankamumą
Šį sezoną Eurolygoje gynėjas per 27 minutes pelno 14,7 taško, atkovoja 2,7 kamuolio, atlieka 2,3 perdavimo bei renka 9,3 naudingumo balo.
„Crvena Zvezda“ šią savaitę žais su Kauno „Žalgiriu“ ir Madrido „Real“.
