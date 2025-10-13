Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Crvena Zvezda“ gynėjui Carteriui diagnozuota pavojinga plaučių embolija

2025-10-13 17:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 17:02

Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje – netektis, nes Tysonas Carteris krenta iš rikiuotės.

T.Carterį stabdo rimta liga (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Crvena Zvezda" komandoje – netektis, nes Tysonas Carteris krenta iš rikiuotės.

0

Amerikietissusidūrė su kvėpavimo takų infekcija ir jos komplikacijos privertė kreiptis į medicinos įstaigą. Pirmadienį paaiškėjo, kad žaidėjui diagnozuota plaučių embolija.

Plaučių embolija yra kraujo krešulių užsikimšimas plaučių arterijoje ar jos šakose, dažniausiai kilęs iš giliųjų venų trombozės. Pagrindiniai simptomai yra staigus dusulys, krūtinės skausmas, kosulys, galvos svaigimas ar apalpimas, padažnėjęs širdies ritmas ir, sunkiais atvejais, cianozė bei žemas kraujospūdis. Liga yra pavojinga, nes sutrikdo deguonies tiekimą ir gali sukelti gyvybei pavojingą dešiniojo širdies skilvelio nepakankamumą

Šį sezoną Eurolygoje gynėjas per 27 minutes pelno 14,7 taško, atkovoja 2,7 kamuolio, atlieka 2,3 perdavimo bei renka 9,3 naudingumo balo.

„Crvena Zvezda“ šią savaitę žais su Kauno „Žalgiriu“ ir Madrido „Real“.

