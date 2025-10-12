„Dubai“ akiratyje – M.Echodo komandos draugas

Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad Eurolygos debiutantai susidomėjo 24 metų 190 cm ūgio Boogie Elliso paslaugomis.
Amerikietis šiame sezone gina Berlyno ALBA garbę, kurios gretose yra ir Martynas Echodas.
B.Ellisas sužibėjo FIBA Čempionų lygos pirmajame ture, kai per 25 minutes pelnė 27 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.
Vokietijos lygoje atletas per 18 minučių įmeta 13,3 taško, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 7 naudingumo balus.
Iki atvykimo į Vokietiją B.Ellisas rungtyniavo G lygoje.
