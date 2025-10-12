Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Dubai“ akiratyje – M.Echodo komandos draugas

2025-10-12 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 19:50

Traumų gynėjų gretose išretinta Dubajaus „Dubai“ komanda dairosi papildymo.

B.Ellisas domina Dubajaus ekipą (FIBA nuotr.)

Traumų gynėjų gretose išretinta Dubajaus „Dubai“ komanda dairosi papildymo.

REKLAMA
0

Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad Eurolygos debiutantai susidomėjo 24 metų 190 cm ūgio Boogie Elliso paslaugomis.

Amerikietis šiame sezone gina Berlyno ALBA garbę, kurios gretose yra ir Martynas Echodas.

B.Ellisas sužibėjo FIBA Čempionų lygos pirmajame ture, kai per 25 minutes pelnė 27 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.

Vokietijos lygoje atletas per 18 minučių įmeta 13,3 taško, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 7 naudingumo balus.

Iki atvykimo į Vokietiją B.Ellisas rungtyniavo G lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų