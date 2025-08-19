Lietuvos tenisininkėms – nesėkmingas startas ITF turnyre Krokuvoje

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau M. Podlinska surengė spurtą net 4:0 (2:2, 2:6). Antrajame sete K. Bubelytė toliau strigo savo padavimų metu, o susikurtų „break pointų“ nerealizavo, kas leido lenkei įgyti triuškinantį pranašumą.
K. Bubelytė už žaidimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
Lietuvė Krokuvoje dar dalyvaus dvejetų turnyre. Pirmajame rate K. Bubelytė su lenke Daria Gorska bandys įveikti korto šeimininkes – Oliwią Drozdz ir Oliwią Szymczuch.
Krokuvoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2163, ITF jaunių-3188). Lietuvė pirmajame kvalifikacijos rate 2:6, 1:6 pralaimėjo lenkei Nataliai Pietras-Surmacz (ITF-919).
ITF serijos moterų teniso turnyro Krokuvoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
