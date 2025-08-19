Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvos tenisininkėms – nesėkmingas startas ITF turnyre Krokuvoje

2025-08-19 15:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 15:13

Krokuvoje (Lenkija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate antradienį 22-ejų Klaudija Bubelytė (WTA-617) vos per 72 minutes 2:6, 1:6 pralaimėjo 26-erių lenkei Marcelinai Podlinskai (WTA-727).

Klaudija Bubelytė | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau M. Podlinska surengė spurtą net 4:0 (2:2, 2:6). Antrajame sete K. Bubelytė toliau strigo savo padavimų metu, o susikurtų „break pointų“ nerealizavo, kas leido lenkei įgyti triuškinantį pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Bubelytė už žaidimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

Lietuvė Krokuvoje dar dalyvaus dvejetų turnyre. Pirmajame rate K. Bubelytė su lenke Daria Gorska bandys įveikti korto šeimininkes – Oliwią Drozdz ir Oliwią Szymczuch.

Krokuvoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2163, ITF jaunių-3188). Lietuvė pirmajame kvalifikacijos rate 2:6, 1:6 pralaimėjo lenkei Nataliai Pietras-Surmacz (ITF-919).

ITF serijos moterų teniso turnyro Krokuvoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

