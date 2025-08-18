Turnyre Druskininkuose dėl prizų kovėsi net 118 teniso mėgėjų

Stipriausiojo vyrų diviziono nugalėtojais tapo Jurgis Čėsna ir Marius Mėgelaitis. Kituose divizionuose niekas neprilygo Andriui Morkūnui ir Arvydui Tverijonui, Tomui Domeikai ir Aleksandrui Vorobjovui, Daivai Karpije ir Kęstučiui Stasiuliui, Virgilijui Dirmai ir Birutei Pranevičienei, Daivai Karpije ir Dovilei Kavolienei bei Ramunei Kalendienei ir Kristinai Kašinskienei.
Mišrių dvejetų Middle diviziono nugalėtojais tapę B. Pranevičienė ir V. Dirma lemiamame susitikime 6:0, 7:6 (9:7) įveikė Jūratę Apanskaitę ir Aurelijų Sabonį.
„Finalas buvo visiškai neprognozuojamas. Pirmą setą laimėjome 6:0, o antrame atsilikome 2:5. Visgi mums pavyko atstatyti pusiausvyrą, o vėliau ir sėkmingai pabaigti antrąjį setą ir visą susitikimą. Ačiū varžovams ir, aišku, puikiai viso turnyro metu žaidusiai mano partnerei“, – po turnyro sakė V. Dirma.
Anot druskininkiečio, šis turnyras žinomas ne tik aistringomis teniso kortuose vykstančiomis kovomis. „Puikus turnyras, daug dalyvių iš visos Lietuvos. Tai ne tik varžybos, bet savotiškas bendruomenės, bendraminčių susibūrimas, laikas kartu. Abejingų tikrai nepaliko ir turnyro uždarymo vakarėlis“.
Taures ir prizus turnyro čempionams ir prizininkams įteikė Druskininkų miesto meras Ričardas Malinauskas.
„Teniso namų“ vasaros varžybų ciklą sudarė 3 Birštone, Palangoje ir Druskininkuose vykę turnyrai. Iš viso juose dalyvavo beveik 400 teniso mėgėjų. Platformos vadovas Vytautas Bartulis pabrėžia, kad šios jau ketvirtą sezoną šalies kurortuose vykstančios teniso šventės misija – ne tik sportas.
„Tokiu būdu mes kviečiame teniso entuziastus, jų artimuosius naujai atrasti Lietuvos kurortus, juose mėgstamą sportą derinant su kitomis pramogomis, laiku su šeima bei draugais. Birštonas, Palanga, Druskininkai tikrai gali pasiūlyti daug džiaugsmo ir įspūdžių visiems čia atvykstantiems žmonėms. Aš gi naudodamasis progą už šį sezoną noriu padėkoti visiems tenisininkams, jų palaikymo komandoms, mūsų turnyrų rėmėjams ir aišku komandai, kuri rūpinosi sklandžia varžybų eiga. Tai buvo puiki vasara ir, esu tikras, kitąmet visus kviesime kartoti šį nuotykį,“ – sako V. Bartulis
„Teniso namų“ platformoje per visą jos gyvavimo laikotarpį – 15 metų – jau yra sužaista virš 100 tūkst. mačų. Platforma vienija daugiau kaip 8 tūkst. teniso ir padelio mėgėjų.
