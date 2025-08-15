Ketvirtfinalyje – netikėtai greita Rybakinos pergalė prieš titulo neapgynusią Sabalenką

A. Sabalenka jau pirmajame geime turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o vėliau E. Rybakina ėmė visiškai dominuoti korte ir pradėjo triuškinti reitingo lyderę. Antrasis setas prasidėjo panašiai – A. Sabalenka iššvaistė du „break pointus“, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją. Šį kartą E. Rybakina triuškinančios persvaros neįgijo ir dar turėjo atlaikyti varžovės spaudimą aštuntajme geime, kai suteikė A. Sabalenkai du „break pointus“.
E. Rybakina atliko 11 neatremiamų padavimų (A. Sabalenka – 4), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 81 proc. įžaistų kamuoliukų (A. Sabalenka – 65 proc.).
Pusfinalyje E. Rybakinos lauks ne ką silpnesnė varžovė – lenkė Iga Swiatek (WTA-3). Buvusi pirmoji pasaulio raketė 6:3, 6:4 eliminavo Anną Kalinskają. Lenkė šiame mače nė karto neleido varžovei perimti iniciatyvos, o po pirmųjų savo padavimų laimėjo 83 proc. įžaistų kamuoliukų (A. Kalinskaja – 62 proc.).
„Žaidžiau savo žaidimą ir tiek. Nebuvo lengva, bet džiaugiuosi, kad parodžiau solidų žaidimą ir sugebėjau paspausti varžovę“, – sakė I. Swiatek.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
