Ketvirtfinalyje – netikėtai greita Rybakinos pergalė prieš titulo neapgynusią Sabalenką

2025-08-15 22:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 22:59

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras. Penktadienį tapo aišku, kad šis turnyras turės naują nugalėtoją, nes titulą gynusi reitingo lyderė Aryna Sabalenka 1:6, 4:6 krito prieš Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-10). Mačas truko tik 75 minutes.

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.

0

A. Sabalenka jau pirmajame geime turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o vėliau E. Rybakina ėmė visiškai dominuoti korte ir pradėjo triuškinti reitingo lyderę. Antrasis setas prasidėjo panašiai – A. Sabalenka iššvaistė du „break pointus“, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją. Šį kartą E. Rybakina triuškinančios persvaros neįgijo ir dar turėjo atlaikyti varžovės spaudimą aštuntajme geime, kai suteikė A. Sabalenkai du „break pointus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Rybakina atliko 11 neatremiamų padavimų (A. Sabalenka – 4), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 81 proc. įžaistų kamuoliukų (A. Sabalenka – 65 proc.).

Pusfinalyje E. Rybakinos lauks ne ką silpnesnė varžovė – lenkė Iga Swiatek (WTA-3). Buvusi pirmoji pasaulio raketė 6:3, 6:4 eliminavo Anną Kalinskają. Lenkė šiame mače nė karto neleido varžovei perimti iniciatyvos, o po pirmųjų savo padavimų laimėjo 83 proc. įžaistų kamuoliukų (A. Kalinskaja – 62 proc.).

„Žaidžiau savo žaidimą ir tiek. Nebuvo lengva, bet džiaugiuosi, kad parodžiau solidų žaidimą ir sugebėjau paspausti varžovę“, – sakė I. Swiatek.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

