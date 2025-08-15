Hawyoodas Highsmithas po mainų palieka „Heat“ komandą

„Heat“ nusprendė 28 metų 196 cm ūgio puolėją išmainyti. Kartu su krepšininku į „Nets“ gretas iškeliavo ir 2032 metų antrojo rato šaukimas.
Mainais už tai Majamio ekipa gavo 2026 metų antrojo rato šaukimą naujokų biržoje.
Praeitą sezoną H. Highsmithas per vidutiniškai 25 minutes pasiekė 6,5 taško, 3,4 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
