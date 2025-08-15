Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Hawyoodas Highsmithas po mainų palieka „Heat“ komandą

2025-08-15 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 22:51

Ketverius metus Majamio „Heat“ komandoje praleidęs Hawyoodas Highsmithas keliasi į Brukliną.

Highsmithas | Scanpix nuotr.

Ketverius metus Majamio „Heat“ komandoje praleidęs Hawyoodas Highsmithas keliasi į Brukliną.

REKLAMA
0

„Heat“ nusprendė 28 metų 196 cm ūgio puolėją išmainyti. Kartu su krepšininku į „Nets“ gretas iškeliavo ir 2032 metų antrojo rato šaukimas.

Mainais už tai Majamio ekipa gavo 2026 metų antrojo rato šaukimą naujokų biržoje.

Praeitą sezoną H. Highsmithas per vidutiniškai 25 minutes pasiekė 6,5 taško, 3,4 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų