Vaitiekūnas Serbijoje po įtemptos kovos nusileido pirmajam pagal skirstymą Klokui

Lietuvis mačą pradėjo įspūdingai – pirmajame sete laimėjo 3 varžovo padavimų serijas ir neutralizavo vienintelį D. Kloko turėtą „break pointą“. Deja, antrajame sete lietuvis didesnių vilčių neturėjo, o trečiajame nerealizavo visų 3 „break pointų“ ir paleido varžovą į priekį.
P. Vaitiekūnas, patekdamas į ketvirtfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą ITF ture. Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius.
Serbijoje žaidė ir 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-499), kuris kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą ir ten 2:6, 4:6 nusileido būtent P. Vaitiekūnui. A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
Taip pat antradienį dvejetų starte P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli. Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
