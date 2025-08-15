Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vaitiekūnas Serbijoje po įtemptos kovos nusileido pirmajam pagal skirstymą Klokui

2025-08-15 16:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 16:50

Serbijoje tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje penktadienį 22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1622) per 1 valandą 36 minutes 6:1, 2:6, 0:6 pralaimėjo pirmam pagal skirstymą Denisui Klokui (ATP-573).

Pijus Vaitiekūnas | Alfredo Pliadžio nuotr.

Serbijoje tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje penktadienį 22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1622) per 1 valandą 36 minutes 6:1, 2:6, 0:6 pralaimėjo pirmam pagal skirstymą Denisui Klokui (ATP-573).

0

Lietuvis mačą pradėjo įspūdingai – pirmajame sete laimėjo 3 varžovo padavimų serijas ir neutralizavo vienintelį D. Kloko turėtą „break pointą“. Deja, antrajame sete lietuvis didesnių vilčių neturėjo, o trečiajame nerealizavo visų 3 „break pointų“ ir paleido varžovą į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Vaitiekūnas, patekdamas į ketvirtfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą ITF ture. Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius.

Serbijoje žaidė ir 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-499), kuris kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą ir ten 2:6, 4:6 nusileido būtent P. Vaitiekūnui. A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

Taip pat antradienį dvejetų starte P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli. Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

