Lietuvos rinktinė Šiauliuose užtikrintai pranoko Slovėnijos krepšininkus

Šį kartą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Šiauliuose 94:72(25:18, 20:13, 27:12, 22:29) susitvarkė su Slovėnijos rinktine.
Lietuviams tai buvo penktoji pergalė iš eilės pasiruošimo pirmenybėms etape. Slovėnai dar neturi pergalės pasirengime ir patyrė trečią nesėkmę paeiliui.
Varžovams šiame mače nepadėjo ryškiausia žvaigždė Luka Dončičius.
Lietuviai sėkmingiau pradėjo susitikimą ir per pirmas keturias minutes ėmė tolti (14:8). Puikus pataikymas iš žaidimo ir taiklūs tolimi metimai rinktinei leido dar labiau atsiplėšti – 25:18.
Antrajame kėlinyje praleidusi tritaškį Lietuvos rinktinė atsakė spurtu 8-0 ir pirmą kartą rungtynėse įgijo dviženklę persvarą (33:21).
Slovėnai sugebėjo deficitą nurėžti perpus (33:27), tačiau tada lietuviai pasitelkė tritaškius. Trys tolimi šūviai leido vėl būti priekyje dviženkliu skirtumu (42:29).
Pirmoji mačo pusė pasibaigė Ąžuolo Tubelio galingu dėjimu bei Manto Rubštavičiaus taikliu baudos metimu – 45:31.
Po didžiosios pertraukos aikštės šeimininkai ėmė visiškai dominuoti. Atkarpa 13-0 padėjo susikrauti net 29 taškų pranašumą (66:37).
Toks skirtumas išsilaikė ir iki pat trečiojo kėlinio pabaigos – 72:43.
Ketvirtajame kėlinyje lietuvių persvara perkopė ir 30 taškų ribą (80:46). Nors vėliau varžovai atstumą ir sumažino, tačiau šis išliko triuškinantis ir intrigos atkurti jiems nepavyko – 94:72.
Artimiausias kontrolines rungtynes Lietuvos rinktinė žais trečiadienį, kai Vilniaus „Twinsbet“ arenoje susitiks su Turkija.
Lietuvos rinktinė: Gytis Radzevičius 15, Kristupas Žemaitis 13 (6 rez. perd.), Eimantas Bendžius 12 (4/4 trit.), Margiris Normantas 10 (3/4 trit.), Jonas Valančiūnas 8, Laurynas Birutis ir Deividas Sirvydis po 6, Ignas Sargiūnas ir Rokas Jokubaitis po 5, Rokas Giedraitis ir Ąžuolas Tubelis po 4.
Slovėnijos rinktinė: Gregoras Hrovatas 18, Leonas Štergaras 11, Edo Muričius 9, Alenas Omičius (7 atk. kam.) ir Aleksejus Nikoličius po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!