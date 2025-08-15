Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rinktinė Šiauliuose užtikrintai pranoko Slovėnijos krepšininkus

2025-08-15 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 18:30

Be pralaimėjimų ir toliau pasirengimo Europos čempionatui cikle žygiuoja Lietuvos krepšininkai.

Be pralaimėjimų ir toliau pasirengimo Europos čempionatui cikle žygiuoja Lietuvos krepšininkai.

REKLAMA
0

Šį kartą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Šiauliuose 94:72(25:18, 20:13, 27:12, 22:29) susitvarkė su Slovėnijos rinktine.

Lietuviams tai buvo penktoji pergalė iš eilės pasiruošimo pirmenybėms etape. Slovėnai dar neturi pergalės pasirengime ir patyrė trečią nesėkmę paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžovams šiame mače nepadėjo ryškiausia žvaigždė Luka Dončičius.

Lietuviai sėkmingiau pradėjo susitikimą ir per pirmas keturias minutes ėmė tolti (14:8). Puikus pataikymas iš žaidimo ir taiklūs tolimi metimai rinktinei leido dar labiau atsiplėšti – 25:18.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame kėlinyje praleidusi tritaškį Lietuvos rinktinė atsakė spurtu 8-0 ir pirmą kartą rungtynėse įgijo dviženklę persvarą (33:21).

REKLAMA

Slovėnai sugebėjo deficitą nurėžti perpus (33:27), tačiau tada lietuviai pasitelkė tritaškius. Trys tolimi šūviai leido vėl būti priekyje dviženkliu skirtumu (42:29).

Pirmoji mačo pusė pasibaigė Ąžuolo Tubelio galingu dėjimu bei Manto Rubštavičiaus taikliu baudos metimu – 45:31.

Po didžiosios pertraukos aikštės šeimininkai ėmė visiškai dominuoti. Atkarpa 13-0 padėjo susikrauti net 29 taškų pranašumą (66:37).

REKLAMA
REKLAMA

Toks skirtumas išsilaikė ir iki pat trečiojo kėlinio pabaigos – 72:43.

Ketvirtajame kėlinyje lietuvių persvara perkopė ir 30 taškų ribą (80:46). Nors vėliau varžovai atstumą ir sumažino, tačiau šis išliko triuškinantis ir intrigos atkurti jiems nepavyko – 94:72.

Artimiausias kontrolines rungtynes Lietuvos rinktinė žais trečiadienį, kai Vilniaus „Twinsbet“ arenoje susitiks su Turkija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinė: Gytis Radzevičius 15, Kristupas Žemaitis 13 (6 rez. perd.), Eimantas Bendžius 12 (4/4 trit.), Margiris Normantas 10 (3/4 trit.), Jonas Valančiūnas 8, Laurynas Birutis ir Deividas Sirvydis po 6, Ignas Sargiūnas ir Rokas Jokubaitis po 5, Rokas Giedraitis ir Ąžuolas Tubelis po 4.

Slovėnijos rinktinė: Gregoras Hrovatas 18, Leonas Štergaras 11, Edo Muričius 9, Alenas Omičius (7 atk. kam.) ir Aleksejus Nikoličius po 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų