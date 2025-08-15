Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Italus pusfinalyje palaužę šešiolikmečiai – Europos čempionato finale

2025-08-15 16:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 16:30

Pranašumą iššvaisčiusi, tačiau reikiamu metu susiėmusi Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė prasibrovė į Europos čempionato finalą.

Lietuvos U16 rinktinė | FIBA nuotr.

Pranašumą iššvaisčiusi, tačiau reikiamu metu susiėmusi Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė prasibrovė į Europos čempionato finalą.

REKLAMA
0

Mūsiškiai pusfinalyje 91:81 (27:17, 17:17, 29:24, 18:23) įveikė bendraamžius iš Italijos.

Finale lietuviai susitiks su Serbijos ir Slovėnijos poros nugalėtoju.

Lietuvos rinktinė jau pirmosiomis rungtynių minutėmis perėmė rungtynų kontrolę (10:3). Kojos nuo greičio pedalo neatleidę lietuviai išlaikė saugų pranašumą, o po Kristupo Sabecko tikslaus dvitaškio pirmavo 10 taškų skirtumu (27:17).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrąjį ketvirtį Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai pradėjo dar vienu spurtu. Lukui Šiškauskui pelnius 8 taškus, Jokūbui Kuktai – 2, Arnui Erlickiui – 1, lietuviai įgijo rekordinį 18 taškų pranašumą (40:22). Kėlinio antroje pusėje italai atsakė spurtu 10:2 ir sumažino atsilikimą iki vienženklio (42:34). Vis dėlto Kristupui Sabeckui tiksliai realizavus baudos metimus, Lietuva prieš trečią kėlinį susigrąžino dviženklį pranašumą (44:34).

REKLAMA
REKLAMA

Po ilgosios pertraukos komandos keitėsi tiksliais metimais ir kėlinio viduryje skirtumas tarp jų išliko nepakitęs (62:52). Po A. Erlickio, K. Sabecko, Augusto Kičo ir Gabrieliaus Buivydo tikslių metimų lietuviai į lemiamą ketvirtį žengė turėdami 15 taškų pranašumą (73:58).

REKLAMA

Ketvirtajame kėlinyje italai pradėjo sparčiai vytis lietuvius. Po septynių minučių grynojo žaidimo laiko komandas skyrė tik minimalus skirtumas (80:79). Prasidėjus tikram nervų karui Gabrielius Buivydas smeigė du gyvybiškai svarbius tritaškius. Pergalę baudos metimais įtvirtino Jokūbas Kukta.

Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (7 rez. perd.), Lukas Šiškauskas 16, Kristupas Sabeckas 16, Arnas Erlickis 9 (8 atk. kam.) , Benas Biržinis 8 (9 atk. kam.), Rojus Stankevičius 8, Jokūbas Kukta 8, Simas Raščius 6, Augustas Kičas 3.

Italija: Mattia Sguazzin 14, Simone Ventura 11, Farid Compaore 11, Leonardo Nicolodi 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų