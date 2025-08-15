Italus pusfinalyje palaužę šešiolikmečiai – Europos čempionato finale

Mūsiškiai pusfinalyje 91:81 (27:17, 17:17, 29:24, 18:23) įveikė bendraamžius iš Italijos.
Finale lietuviai susitiks su Serbijos ir Slovėnijos poros nugalėtoju.
Lietuvos rinktinė jau pirmosiomis rungtynių minutėmis perėmė rungtynų kontrolę (10:3). Kojos nuo greičio pedalo neatleidę lietuviai išlaikė saugų pranašumą, o po Kristupo Sabecko tikslaus dvitaškio pirmavo 10 taškų skirtumu (27:17).
Antrąjį ketvirtį Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai pradėjo dar vienu spurtu. Lukui Šiškauskui pelnius 8 taškus, Jokūbui Kuktai – 2, Arnui Erlickiui – 1, lietuviai įgijo rekordinį 18 taškų pranašumą (40:22). Kėlinio antroje pusėje italai atsakė spurtu 10:2 ir sumažino atsilikimą iki vienženklio (42:34). Vis dėlto Kristupui Sabeckui tiksliai realizavus baudos metimus, Lietuva prieš trečią kėlinį susigrąžino dviženklį pranašumą (44:34).
Po ilgosios pertraukos komandos keitėsi tiksliais metimais ir kėlinio viduryje skirtumas tarp jų išliko nepakitęs (62:52). Po A. Erlickio, K. Sabecko, Augusto Kičo ir Gabrieliaus Buivydo tikslių metimų lietuviai į lemiamą ketvirtį žengė turėdami 15 taškų pranašumą (73:58).
Ketvirtajame kėlinyje italai pradėjo sparčiai vytis lietuvius. Po septynių minučių grynojo žaidimo laiko komandas skyrė tik minimalus skirtumas (80:79). Prasidėjus tikram nervų karui Gabrielius Buivydas smeigė du gyvybiškai svarbius tritaškius. Pergalę baudos metimais įtvirtino Jokūbas Kukta.
Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (7 rez. perd.), Lukas Šiškauskas 16, Kristupas Sabeckas 16, Arnas Erlickis 9 (8 atk. kam.) , Benas Biržinis 8 (9 atk. kam.), Rojus Stankevičius 8, Jokūbas Kukta 8, Simas Raščius 6, Augustas Kičas 3.
Italija: Mattia Sguazzin 14, Simone Ventura 11, Farid Compaore 11, Leonardo Nicolodi 11.
