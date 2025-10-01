Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Prieš kelionę į Kauną – Jasikevičiaus auklėtinių pergalė

2025-10-01 22:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 22:55

Eurolygos pirmojo turo rungtynėse titulą ginantys Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo „Fenerbahče“ (1/0) krepšininkai savoje arenoje 96:77(25:19, 18:21, 27:19, 26:18) nugalėjo Paryžiaus „Paris“ (0/1) ekipą.

T.Hortonas-Tuckeris buvo rezultatyvus (Euroleague.net)

0

Pirmajame kėlinyje sužaidus 8 minutes „Paris“ pirmavo (17:13), bet „Fenerbahče“ atkarpa 7:0 leido išsiveržti į priekį (20:17) ir iki pirmosios mačo atkarpos pabaigos dar šiek tiek atitrūkti – 25:19.

Antrajame ketvirtyje šeimininkai dar labiau atitrūko po spurto 8:0, kai skirtumas pirmą karto pasiekė dviženklę žymą – 35:21. „Paris“ nesutriko – per likusį laiką laimėjo atkarpą 12:3 ir į pertrauką išėjo tik su 3 taškų deficitu – 40:43.

Po didžiosios pertraukos Paryžiaus klubas net buvo išsiveržęs į priekį (53:51), bet neilgam – 57:57. Maža to, „Fenerbahče“ paskutinę 4 minučių atkarpą sužaidė lyg iš natų – atkarpa 13:2 leido prieš lemiamą ketvirtį susikrauti dviženklį pranašumą – 70:59.

Ketvirtajame kėlinyje Eurolygos čempionai iniciatyvos jau iš savo rankų nebepaleido – visą laiką turėjo didesnį nei 10 taškų skirtumą ir jį išlaikė savo rankose iki dvikovos pabaigos.

Penktadienį „Fenerbahče“ Kaune žais prieš „Žalgirį“.

„Fenerbahče“: Devonas Hallas 22 (5/6 tritaškiai, 23 naud. bal.), Talenas Hortonas-Tuckeris 20 (5 kld.), Wade‘as Baldwinas 10 (10 rez. perd.), Nicolo Melli (6 atk. kam.) ir Tarikas Biberovičius (3/6 tritaškiai, 5 atk. kam.) po 9.

„Paris“: Nadiras Hifi 23 (5/7 tritaškiai), Justinas Robinsonas 17 (3/6 tritaškiai), Daultonas Hommesas 9 (3/5 tritaškiai, 5 atk. kam.).

