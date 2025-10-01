Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„AS Monaco“ išbraukė D.Motiejūną iš Eurolygos paraiškos

2025-10-01 17:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 17:13

Monako „AS Monaco“ komanda savo planuose nemato Donato Motiejūno.

D.Motiejūno neliko paraiškoje Eurolygos kovoms

Monako „AS Monaco“ komanda savo planuose nemato Donato Motiejūno.

0

Eurolygos oficialioje svetainėje dar savaitės pradžioje lietuvis buvo nurodytas tarp ekipos žaidėjų ir jo profilyje buvo atnaujinta nuotrauka iš neseniai vykusios fotosesijos, tačiau dabar D-Mo paraiškoje nebeliko.

Įdomu, kad D.Motiejūnas žaidė kelis mačus pasiruošime, bet tada dar prie komandos vairo nebuvo Vassilio Spanoulio. Taip pat aukštaūgis dalyvavo Eurolygos žiniasklaidai skirtoje dienoje, kur pozavo fotografams ir filmavimosi įvairiems klipams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu Nickas Calathesas lieka registruotas Eurolygos kovoms ir savaitgalį rungtyniavo Prancūzijos lygoje, nors vasarą buvo skelbiama, jog yra nepageidaujamas Monake bei jam ieškoma kita ekipa.

35 metų 213 cm ūgio D.Motiejūnas praėjusiame sezone Eurolygoje per 15 minučių įmesdavo 6,4 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir rinkdavo 7,5 naudingumo balo.

„AS Monaco“ garbę mūsiškis gina nuo 2021 metų, o praėjusiame sezone jo alga siekė 1 mln. eurų.

