„Lietkabelio“ startas Europos taurėje – jau šį vakarą: visas rungtynes šį sezoną parodys TV6

Panevėžio klubo „Lietkabelis“ rungtynės prieš Stambulo „Bešiktaš“ ekipą – jau šį vakarą per TV6.
TV6 kanalas šį sezoną parodys visas „Lietkabelio“, o naujos kartos televizija Go3 – ir visas į Europos taurės turnyrą sugrįžusio „Neptūno“ kovas.
Naują sezoną „Lietkabelis“ pasitinka atsinaujinęs. Prie komandos prisijungė Jamelas Morrisas, Augustine’as Rubitas, Kristianas Kullamae, Lazaras Mutičius, Nojus Radžius bei Trey’us Drechselas. Komandą šiame sezone ir toliau treniruoja vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas.
„Džiaugiamės, kad šį sezoną „Lietkabelio“ kovos Europos taurėje keliasi į TV3 žiniasklaidos grupę. Tikimės, kad mūsų komandos rungtynių transliacijos tiek TV6 kanalu, tiek ir internete, leis fanams, negalintiems apsilankyti arenoje, bent tokiu būdu palaikyti savo mylimą klubą.
Savo ruožtu mes, kaip visada, sieksime atiduoti visas jėgas, padovanoti aukščiausio lygio kovas ir dar daugiau emocijų“, – sako „Lietkabelio“ klubo direktorius Jonas Mačiulis.
Šį sezoną puikiai atrodo ir pirmaisiais „Lietkabelio“ varžovais tapsianti Stambulo „Bešiktaš“ komanda, kurioje – ir ne vienas patyręs Europos taurės žaidėjas: Anthony Brownas, Devonas Dotsonas, Bryntonas Lemaras ir kt.
Taip pat čia pamatysime ir Ante Žižićių, kuris yra praleidęs net šešis sezonus Eurolygoje ir tris NBA. Turkijos klubą treniruoja geriausiu laikomas Europos taurės strategas – Dušanas Alimpijevičius.
Be Europos taurės, šį sezoną TV3 žiniasklaidos grupė savo žiūrovams pristatys ir dar daugiau geriausio krepšinio.
Pradedant spalio 1-ąją, TV3 kvies visoms Kauno „Žalgirio“ kovoms Eurolygoje, o Go3 parodys visus šio turnyro mačus. Pirmieji „Žalgirio“ varžovai – Donato Motiejūno atstovaujamas „Monaco“ klubas. O prieš kiekvienas „Žalgirio“ rungtynes, žiūrovai išvys ir specialią laidą „GoŽalgiris“, kurioje – svarbiausia ir naujausia informacija tiek apie komandą, tiek apie būsimus jos varžovus.
Be to, TV6 kanalas kiekvieną sekmadienį 14 val. kvies stebėti Moterų Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, o nuo spalio 4-osios šeštadieniais 14 val. – ir Nacionalinės krepšinio lygos mačus. Galiausiai, būtent šis kanalas žiūrovams pristatys ir įdomiausius NBA mačus.
Europos taurės rungtynės. „Lietkabelis“ - „Bešiktaš“ – jau šiandien, spalio 1-ąją, 19 val. per TV6!
