Ar sportuoti be trenerio saugu? Trenerė Ugnė Petrauskaitė išvardino dažniausias klaidas

Apie dažniausias klaidas, kurias daro naujokai, apie tai, ar patyrusiems sporto salės lankytojams vis dar praverčia trenerio akis, bei ką daryti, jei nedrąsu peržengti sporto salės durų slenkstį – tv3.lt naujienų portalui atvirai pasakoja asmeninė trenerė U. Petrauskaitė.
Kas yra sporto treneris salėje? Ar tai tik žmogus, kuris turi žinių, ar tampa ir motyvatoriumi, draugu, žmogumi, saugančiu nuo kritinių klaidų sporto metu?
Sporto treneris salėje neapsiriboja vien tik pratimų demonstravimu ar žinių perdavimu. Jis tampa motyvatoriumi ir patikimu partneriu, padedančiu ne tik saugiai siekti sporto tikslų, bet ir suteikiančiu žinių bei patarimų platesniais klausimais – nuo sveikatos ir mitybos iki kitų gyvenimo būdo aspektų.
Man labai svarbu kad žmogus suprastų, jog sportas nėra tik pratimai salėje. Tai visuma, susijusi ne tik su fizine forma, bet ir su kitomis gyvenimo sferomis, tokiomis kaip santykiai, finansai bei kasdieniai sprendimai.
Manau, jog sveikatingumo trenerio vaidmuo yra padėti žmogui augti visapusiškai, neapsiribojant vien sporto salės rėmais. Tai apima ne tik fizinę formą, bet ir gyvenimo būdą, mitybą, discipliną bei kasdienius sprendimus.
Kodėl žmonės renkasi sportuoti vieni, be trenerio?
Žmonės dažnai renkasi sportuoti vieni dėl patogumo, laiko arba finansinių priežasčių. Kai kurie jaučiasi užtikrinti, kad gali savarankiškai susidaryti planą arba sekti patarimus ar vaizdo įrašus internete, o kiti tiesiog nori planuoti laiką pagal savo galimybes.
Kai kuriems žmonėms treneris tikrai gali būti „prabangos prekė“, ne visi gali sau leisti asmeninę pagalbą salėje, todėl renkasi sportuoti savarankiškai.
Kiek pavojinga naujokui pradėti sportuoti visiškai vienam, remiantis tik internete rastais patarimais ar paaiškinimais?
Naujokui sportuoti visiškai vienam, remiantis tik internete rastais patarimais, gali būti tikrai pavojinga. Klaidinga technika ar netinkamas krūvis gali lengvai sukelti traumas ar net pabloginti esamą kūno situaciją.
Naujokams tikrai rekomenduočiau pasiimti bent kelias asmenines treniruotes su treneriu, kad galėtų saugiai ir savimi pasitikėdami pradėti sporto kelionę.
O kodėl žmonės nusprendžia pasirinkti sportuoti su treneriu? Kokia dažniausia motyvacija tam?
Žmonės dažniausiai pasirenka sportuoti su treneriu dėl saugumo ir efektyvumo – nori būti tikri, kad pratimus atlieka teisingai ir nekelia sau daugiau traumų rizikos.
Pas mane klientai dažniausiai ateina jau turėdami tam tikrų problemų, pavyzdžiui, skausmus klubuose, keliuose, nugaroje, išvaržas, ar susiduria su kitais sveikatos iššūkiais, todėl profesionalas tokiais atvejais yra labai svarbus.
Be to, treneris tikrai padeda pasiekti norimus tikslus efektyviau, palaiko motyvaciją ir nuoseklumą. Daugeliui tai padeda neprarasti ryžto ir sugrįžti į salę, sutartas laikas taip pat yra atsakomybė.
Kiek kartų per savaitę reikėtų eiti sportuoti į salę su trenerio priežiūra? Kiek laiko dažniausiai rekomenduojama sportuoti su treneriu?
Dažniausiai rekomenduoju pradžioje sportuoti su treneriu 2–3 kartus per savaitę. Tai leidžia išmokti teisingos pratimų atlikimo technikos, įvaldyti pratimus ir saugiai didinti krūvį.
Trenerio priežiūra paprastai reikalinga kelias savaites ar kelis mėnesius, kol žmogus pradeda jausti pasitikėjimą savo gebėjimais ir gali bandyti pratimus atlikti savarankiškai.
Žinoma, priklauso nuo žmogaus - vieniems sekasi greičiau perprasti pratimus, kitiems reikia daugiau laiko, daug duoda ir papildomas darbas savarankiškai namuose ar sporto salėje. Tačiau visada rekomenduoju kartas nuo karto sugrįžti pas trenerį pasitikrinti ar tikrai viskas atliekama teisingai ir pagal planą.
Ar patyrusiems sporto salės lankytojams treneris vis dar reikalingas?
Taip, mano nuomone net ir patyrusiems sporto salės lankytojams treneris gali būti reikalingas. Net turint patirties, dažnai šalia praverčia trenerio akis. Treneris gali pastebėti smulkias klaidas technikoje, padėti pakoreguoti programą ar pasiūlyti ir įtraukti naujų pratimų, kurie gali būti sudėtingesni ir leidžia toliau tobulėti.
Manau, kad net patyrusiems sportininkams trenerio pagalba padeda saugiai siekti dar geresnių rezultatų ir išvengti traumų.
Kokios yra dažniausios klaidos, kurias daro pradedantieji be trenerio priežiūros?
Dažniausia pradedančiųjų klaida – neteisinga pratimų atlikimo technika. Taip pat dar dažnai pasirenkamas netinkamas krūvis: vieni persistengia, kiti daro per lengvai ir nemato progreso (atsistatymas ir poilsis irgi yra progreso dalis).
Be to, pradedantieji linkę skubėti – pratimai atliekami per greitu tempu, praleidžia tinkamą apšilimą, todėl treniruotės tampa ne tik mažiau efektyvios, bet ir didėja traumų rizika.
Visgi, yra žmonių, kurie trenerio nesirenka net ką tik pradėję eiti į sporto salę. Kaip reikėtų sportuoti vienam? Kokių bazinių žinių tam reikia?
Sportuojant vienam svarbu laikytis pagrindinių principų: tinkamas tempas, suprasti ir pasimokyti kažkiek apie pagrindines raumenų grupes ir jų darbą, išlaikyti tvirtą kūną viso judesio metu, pasirinkti tokį svorį, kurį galime kontroliuoti, ir atlikti pratimus aktyvia judesio amplitude. Ir nors šie dalykai gali atrodyti paprasti, juos iš tikrųjų sunku įvaldyti, todėl trenerio pagalba tikrai reikalinga.
Visgi aš visada rekomenduoju bent kelias treniruotes su treneriu – internete informacijos tikrai daug, bet ji ne visada tiks konkrečiam žmogui ar bus saugi.
Kartais žmonės bijo eiti į sporto salę, bijo kažką daryti ne taip ar kažko nemokėti, bijo prašyti ir trenerių pagalbos. Ką patartumėte tokiam žmogui?
Dažniausiai žmonės bijo eiti į sporto salę, nes nežino, ką tiksliai daryti – ir tai visiškai normalu. Svarbiausia suprasti, kad visi pradėjo nuo nulio, ir kad net maži žingsniai jau yra progresas. Turint bent kažkokią programą ir įvaldžius sporto pagrindus, jau daug drąsiau žengti pirmus žingsnius.
Patarčiau pradėti lėtai, klausytis savo kūno ir drąsiai prašyti pagalbos. Susiraskite trenerį, kuris jums patinka: pažiūrėkite jo klientų pokyčius, išsilavinimą, rekomendacijas, ir nebijokite parašyti ar susitikti pirmam susitikimui.
Normalus treneris, nesiekiantis tik pelno, o nuoširdžiai norintis padėti, tikrai ras kelias minutes, kad paaiškintų, parodytų teisingą techniką ir patartų, kaip saugiai atlikti pratimus.
Tik kelių minučių dažniausiai neužtenka, todėl visada verta pasiimti bent vieną treniruotę, kad išmoktumėte pagrindus. Kartais jau vienas toks pokalbis ar treniruotė leidžia jaustis kur kas užtikrinčiau ir drąsiau žengti pirmuosius žingsnius.
Per visą savo darbo patirtį esu padėjusi daug moterų, ir visos jos pradėjo nedrąsiai, su baime, kad kažką padarys ne taip. Tačiau labai smagu matyti, kaip jas palaikant jos įgauna pasitikėjimo savimi, kaip mažėja skausmai ir gerėja fizinė būklė.
Dar labiau džiugina, kai tai atsispindi ir kitose gyvenimo srityse – sportas juk nėra tik išvaizda, tai visuma: savijauta, pasitikėjimas savimi, kasdieniai sprendimai ir geresnė gyvenimo kokybė.
