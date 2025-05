79-erių garsi aktorė atskleidė jaunatviškumo paslaptį: kasdien daro šiuos pratimus

Oskaro laureatė turi ilgą ir įspūdingą karjerą, trunkančią 60 metų. Gerai žinoma ir scenoje, ir televizijos ekrane, garsi aktorė, kai nevaidina, laikosi griežto režimo ir rūpinasi savo sveikata reguliariai sportuodama.

Helen Mirren kasdien skiria 12 minučių sportui

Neseniai ji papasakojo apie savo treniruočių rutiną, kuri trunka tik 12 minučių per dieną. Ji gali būti atliekama namuose, nereikalauja brangios įrangos ar sporto salės narystės. Helen teigė, kad sportas ir sveikata nereikalauja ėjimo į brangias sporto sales.

Kalbėdama su „Women’s Weekly“, 79 m. aktorė paaiškino, kad ji yra „didžiulė Karališkosios Kanados oro pajėgų (RCAF) moterų treniruočių režimo, kuris trunka 12 minučių, šalininkė“. Ši programa, dar vadinama XBX, tapo populiari šeštajame dešimtmetyje, rašo express.co.uk.

Ji buvo sukurta siekiant pagerinti oro pajėgose tarnaujančių moterų fizinę būklę, daugiausia dėmesio skiriant raumenų jėgos ir ištvermės, lankstumo ir širdies veiklos efektyvumo didinimui.

XBX plano aprašyme teigiama, kad daugiau nei 600 mergaičių ir moterų dalyvavo projekto kūrime. Kaip praneša „Women’s Health“, XBX režimas apima keturis lygius po 10 pratimų, kiekvienas lygis yra vis sudėtingesnis nei ankstesnis.

„Kiekvieno pratimo atlikimo laikas visuose lygiuose lieka tas pats, tačiau kiekviename lygyje atliekamų pratimų skaičius didėja“, – teigiama režimo aprašyme.

Visi keturi lygiai sukurti laikantis tos pačios struktūros: pirmas–ketvirtas pratimai skirti pagerinti lankstumą ir mobilumą, tarnauja kaip apšilimas (užtrunka 2 minutes – po 30 sekundžių kiekvienas), penktas pratimas skirtas „stiprinti pilvo sritų ir šlaunų priekinius raumenis“ (laikas: 2 minutės), šeštas pratimas orientuotas į „nugaros, sėdmenų ir šlaunų galinius raumenis“ (laikas: 1 minutė).

Septintas pratimas „koncentruojasi į šlaunų šoninius raumenis“ (laikas: 1 minutė), aštuntas pratimas „daugiausia skirtas rankoms, pečiams ir krūtinei“ (laikas: 2 minutės), devintas pratimas skirtas „lankstumui juosmens srityje ir klubų bei šoninių raumenų stiprinimui“ (laikas: 1 minutė), dešimtas pratimas skirtas „širdies ir plaučių veiklos stiprinimui“ (laikas: 3 minutės).

„Nepereikite į kitą lygį, kol negalite atlikti dabartinio lygio be per didelio įsitempimo ar nuovargio per 12 minučių“, – nurodo XBX programos kūrėjai.

Helen Mirren kasdien atliekami pratimai

H. Mirren teigia, kad daro tik pirmo ir antro lygio pratimus savo kasdienėje rutinoje.

Pirmas lygis:

Pirmas–ketvirtas pratimai: kojų pirštų lietimas lenkiantis, kelių traukimas prie krūtinės, šoniniai pakėlimai, rankų sukimas;

Penktas pratimas: daliniai atsilenkimai;

Šeštas pratimas: krūtinės ir kojų kėlimas;

Septintas pratimas: šoninis kojų kėlimas;

Aštuntas pratimas: atsispaudimai nuo kelių;

Devintas pratimas: kojų kėlimas;

Dešimtas pratimas: bėgimas su mažais šuoliukais.

Antro lygio pratimai yra tokie patys, išskyrus šiuos:

Penktas pratimas: atsilenkimai su siūbavimu;

Devintas pratimas: kojų kryžiavimas;

Dešimtas pratimas: bėgimas su dideliais šuoliais.

Helen, kuri liepos mėnesį švęs 80-ąjį jubiliejų, pridūrė: „Tai yra treniruočių režimas, kuris prasideda nuo labai žemo ir lengvo lygio, tada, jei jį tęsiate, jis vis sudėtingėja. Aš niekada neperžengiau antrojo lygio, bet tai yra maloni ir lengva treniruočių programa.“