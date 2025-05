Prisimenate šią „Mamma Mia“ aktorę? Pamatykite, kaip atrodo dabar

Filme netrūksta ne tik netikėtų siužeto vingių, bet ir dainų, o Graikijos saloje vykstantis veiksmas įtraukia taip, kad sunku atsitraukti nuo ekranų.

„Mamma Mia!“ sulaukė milžiniškos sėkmės tiek kino teatruose, tiek pavergė žiūrovų širdis ir tai atvėrė kelią filmo tęsinio pasirodymui 2018-aisiais, praėjus dešimtmečiui.

Filmą „Mamma Mia!“ žiūrėkite šį sekmadienį, 21 val., per TV3!

Aktorė Amanda Seyfried (6 nuotr.) Amanda Seyfried (nuotr. Instagram) Amanda Seyfried (nuotr. Instagram) Amanda Seyfried (nuotr. Instagram) +2 Amanda Seyfried (nuotr. Instagram) Amanda Seyfried (nuotr. Instagram) Amanda Seyfried (nuotr. Instagram)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aktorė Amanda Seyfried

Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas

Šiame filme vaidmenis sukūrė garsūs aktoriai – Donną vaidino Meryl Streep, jos dukrą Sophie – A. Seyfried, ekranuose galime išvysti ir Connaną Brosnaną, Coliną Firthą ir kitus.

Filme sužibėjusi dabar jau 39-erių A. Seyfried debiutavo filme „Naujokė“ (angl. „Mean Girls“) 2004 m., o filme „Mamma Mia!“ 2008-aisiais ji suvaidino pirmą savo karjeroje pagrindinį vaidmenį, rašo ew.com.

Vėliau A. Seyfried karjera įsibėgėjo, ji pasirodė populiariame 2009 m. išleistame filme „Dženiferės kūnas“ (angl. „Jennifer’s Body“) ir Atomo Egoyano erotiniame trileryje „Kloja“ 2009-aisiais.

Netrukus po to aktorė nusifilmavo filmuose „Brangusis Džonai“ (angl. „Dear John“) 2010 m., tais pačiais metais pasirodė ir filme „Laiškai Džuljetai“ (angl. „Letters to Juliet“), o 2011 m. filme „Raudonkepuraitė” (angl. „Red Riding Hood“).

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau, 2012 m., A. Seyfried vaidino Tomo Hooperio filme „Vargdieniai“ („Les Miserables“), po to – Setho MacFarlane’o filmuose „Šimtas kelių iki grabo lentos“ (angl. „A Million Ways to Die in the West“) 2014-aisiais ir „Tedas 2“ 2015-aisiais su Marku Wahlbergu.

REKLAMA

2020 m. A. Seyfried suvaidino Marion Davies Davido Fincherio senojo Holivudo biografiniame filme „Mank“, už šį vaidmenį ji buvo nominuota „Oskarui“.

Pastaruoju metu ji vaidino sukčiautoją Elizabethą Holms „The Dropout“, už kurį pelnė „Auksinį gaublį“ ir „Emmy“ apdovanojimą už pagrindinį vaidmenį, ir psichiatrę 2023 m. pasirodžiusiame seriale „Perpildytas kambarys“ (angl. „The Crowded Room“). Šiuo metu ji dirba prie dar kelių projektų.

Su savo vyru Thomu Sadoskiu A. Seyfried susipažino 2016 m. filmo „Paskutinis žodis“ (angl. „The Last Word“) filmavimo aikštelėje. Kitais metais jie susituokė ir kartu augina du vaikus.

2017 m. kovo 24 d. jiems gimė dukra Nina, o 2020-ųjų rugsėjį A. Seyfried pagimdė sūnų Thomas. Šeima gyvena ūkyje Katskilų kalnuose Niujorke.

Filmas „Mamma Mia!“ – šį sekmadienį, 21 val., per TV3!