Prasideda „Žalgirio“ kovos Eurolygoje: visas rungtynes kvies stebėti TV3

Nuo spalio 1-osios TV3 televizija transliuos kiekvienas Kauno „Žalgirio“ rungtynes, o naujos kartos televizija Go3 parodys visas Eurolygos kovas. Pirmasis „Žalgirio“ mačas išvykoje prieš „AS Monaco“ klubą – trečiadienį.
Naujojo Eurolygos sezono metu TV3 žiūrovai turės progą pamatyti išvis 38 tituluočiausio Lietuvos krepšinio klubo „Žalgiris“ rungtynes.
„TV3 žiniasklaidos grupė jau kelis dešimtmečius Lietuvoje kuria krepšinio šventę ir puoselėja svarbiausias su tuo susietas tradicijas: daugiau nei 20 metų žiūrovams transliavome svarbiausias Lietuvos nacionalinių rinktinių kovas, į medalius vedėme 3x3 rinktinę, nuolat prisidedame prie moterų krepšinio populiarinimo bei jaunosios krepšinio žvaigždžių kartos auginimo. O pradedant šiuo sezonu, mūsų žiūrovai vienoje vietoje ras ir svarbiausias klubinio krepšinio kovas – Eurolygą. Dėsime visas pastangas, kad užtikrintume sklandžias transliacijas, o prieš svarbiausias „Žalgirio“ kovas kviesime ir išskirtiniam turiniui apie komandą, jos varžovus ir laukiančias rungtynes. Palaikykime „Žalgirį“ ir pergalių siekime kartu“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Naujojo Eurolygos sezono pripažįsta laukianti ir ryškiausia praėjusių metų „Žalgirio“ klubo žvaigždė Sylvainas Francisco, kuris tapo ir TV3 televizijos specialaus klipo veidu. Nuo šiol 3-iojo numerio marškinėlius vilkintį krepšininką rungtynių dienomis žiūrovai išvys ir dar dažniau.
„Šie metai Eurolygoje bus kitokie – visos komandos labai stiprios. Todėl labai tikimės, kad ir toliau mus palaikysite, o ypač pirmose rungtynėse. Nekantraujame išgirsti „žalia balta, žalia balta“ ir laukiame su jumis susitikti“, – pasiruošęs naujajam sezonui sako S. Francisco.
Prieš pirmąsias rungtynes išvykoje, krepšinio sirgaliai išvys ir dar vieną premjerą – laidą „GoŽalgiris“.
Pirmojoje, dvigubai ilgesnėje laidoje, žiūrovai bus supažindinti ne tik su naujuoju Eurolygos sezonu, bet ir naujais „Žalgirio“ veidais: tiek žaidėjais, tiek komandoje debiutuojančiu vyriausiuoju treneriu Tomu Masiuliu. Tuo tarpu ateityje, nuo spalio 3-iosios, prieš „Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ kovą, šią laidą bus patikėta vesti Astai Žukaitei-Nalivaikienei.
„Prasideda naujasis Eurolygos sezonas, o kai kas išlieka nepakitę – „Žalgiris“ ir toliau siekia aukščiausių tikslų bei trokšta kurti kuo geriausias emocijas krepšinio gerbėjams. Džiaugiamės, kad šiemet mūsų rungtynes transliuos ilgametę krepšinio transliacijų patirtį turinti TV3 žiniasklaidos grupė, kuri užtikrins didžiausią sklaidą visose platformose ir padės pasiekti dar daugiau žiūrovų“, – sako „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Šį sezoną tituluočiausias šalies klubas „Žalgiris“ iš tiesų bus kitoks – už komandos vairo stojo ilgus metus Šarūno Jasikevičiaus dešiniąja ranka buvęs treneris T. Masiulis. Kartu su juo atsinaujino ir likęs trenerių štabas.
Pirmosios atsinaujinusio „Žalgirio“ rungtynės jau šį vakarą. Lietuvos komanda stos prieš „AS Monaco“ klubą, kuriame išvysime ir ne kartą rinktinėje žaidusį Donatą Motiejūną.
„AS Monaco“ – „Žalgiris“ – jau trečiadienį, 20.15 val. per TV3, o iki tol, nuo 19.30 val., stebėkite naująjį komandos veidą atskleisiančią „GoŽalgiris“ laidą.
