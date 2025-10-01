Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Atrankos neįveikusi L.Juškaitė vis dėlto žais Eurolygoje

2025-10-01 09:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 09:53

Atrankoje kritusiai Laurai Juškaitei vis dėlto atsivėrė Eurolygos durys.

L.Juškaitė žais Eurolygoje (FIBA nuotr.)

Atrankoje kritusiai Laurai Juškaitei vis dėlto atsivėrė Eurolygos durys.

REKLAMA
0

Lietuvės atstovautas Čekijos klubas Brno „Žabiny“ atrankoje startavo 81:60 nugalėdamas Saragosos „Casademont“, bet atsakomajame mače krito 59:82 ir liko be Eurolygos.

L.Juškaitės kontrakte buvo numatyta galimybė palikti klubą, jei šis neprasibraus į prestižinį turnyrą ir gynėja šia pasinaudojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena rinktinės lyderių iš Čekijos persikėlė į Turkiją, kur gins Mersino CBK garbę.

CBK varžysis Eurolygos D grupėje, kur sutiks Mon de Marsano „Landes Basket“ (Prancūzija), Venecijos „Reyer“ (Italija) ir lietuvę jau nuskriaudusiu „Casademont“ (Ispanija).

REKLAMA

L.Juškaitė tapo trečia lietuve artėjančio sezono Eurolygoje, prisijungdama prie Justės Jocytės (Žironos „Spar“) ir Monikos Grigalauskytės (Miškolco DVTK).

Atrankoje 28-erių 186 cm ūgio lietuvė per 34 minutes rinko 17 taškų, 9 atkovotus kamuolius, 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,5 naudingumo balo.

Ji galingai pasirodė ir birželį vykusiame Europos čempionate, kuriame per 27 minutes rinko 16 taškų (29 procentai tritaškių), 8,7 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo bei 16,3 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų