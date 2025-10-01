Atrankos neįveikusi L.Juškaitė vis dėlto žais Eurolygoje

Lietuvės atstovautas Čekijos klubas Brno „Žabiny“ atrankoje startavo 81:60 nugalėdamas Saragosos „Casademont“, bet atsakomajame mače krito 59:82 ir liko be Eurolygos.
L.Juškaitės kontrakte buvo numatyta galimybė palikti klubą, jei šis neprasibraus į prestižinį turnyrą ir gynėja šia pasinaudojo.
Viena rinktinės lyderių iš Čekijos persikėlė į Turkiją, kur gins Mersino CBK garbę.
✍️ Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında Litvanyalı forvet Laura Juskaite ile anlaşma sağladı.
Laura Juskaite’ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüzde başarılar diliyoruz.
CBK varžysis Eurolygos D grupėje, kur sutiks Mon de Marsano „Landes Basket“ (Prancūzija), Venecijos „Reyer“ (Italija) ir lietuvę jau nuskriaudusiu „Casademont“ (Ispanija).
L.Juškaitė tapo trečia lietuve artėjančio sezono Eurolygoje, prisijungdama prie Justės Jocytės (Žironos „Spar“) ir Monikos Grigalauskytės (Miškolco DVTK).
Atrankoje 28-erių 186 cm ūgio lietuvė per 34 minutes rinko 17 taškų, 9 atkovotus kamuolius, 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,5 naudingumo balo.
Ji galingai pasirodė ir birželį vykusiame Europos čempionate, kuriame per 27 minutes rinko 16 taškų (29 procentai tritaškių), 8,7 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo bei 16,3 naudingumo balo.
