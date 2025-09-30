Dievui į langus tritaškius šaudžiusi „Real“ krito Bolonijoje

Ispanijos grandai šiame mače pataikė 3 tritaškius iš 23 (13 proc.). „Virtus“ smeigė 8 iš 22 (36 proc.).
Vildoza going coast to coast, that was smooth like butter 🧈#MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/NlPPabUn22— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
„Virtus“ didesnę laiko dalį laikėsi priekyje ir likus pusdevintos minutės pirmavo 60:52. Skirtumą mažinti ėmė Sergio Llullas, bet atsaką turėjo Luca Vildoza – 61:54. Saliou Niangas pelnė dvitaškį, o Carsenas Edwardsas artino prie pergalės „Bayern“ – 66:54.
Walteris Tavaresas su Mario Hezonja bandė „Real“ išlaikyti kovoje (58:66), dar tritaškį smeigė Facundo Campazzo – 61:66.
Kai atrodė, kad situacija yra kritinė po Saliou Niango taškų, Gabrielis Deckas susimetė baudas, o F.Campazzo – tolimą šūvį – 68:70. Liko minutė, Matthew Morganas ir Danielis Hackettas baudų metimais tvirtino pergalę šeimininkams.
Buvęs žalgirietis Alenas Smailagičius prie pergalės pridėjo 9 taškus (3/8 metimų), 4 atkovotus kamuolius ir 7 naudingumo balus.
„Virtus“: Carsenas Edwardsas 14, Saliou Niangas 12, Luca Vildoza 11, Alenas Smailagičius 9, Matthew Morganas 7.
„Real“: Mario Hezonja 14 (0/7 trit., 7 n.b.), Gabrielis Deckas 12, Facundo Campazzo 8 (5 rez. perd., 13 n.b.), Chuma Okeke ir Walkeris Tavaresas – po 6.
