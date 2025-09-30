Kalendorius
Dievui į langus tritaškius šaudžiusi „Real“ krito Bolonijoje

2025-09-30 23:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 23:43

Pergalingai Eurolygos sezoną pradėjo Bolonijos „Virtus“ (1/0), kuri namuose 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18) palaužė Madrido „Real“ (0/1) klubą.

S.Niangas pelnė 12 taškų

Pergalingai Eurolygos sezoną pradėjo Bolonijos „Virtus“ (1/0), kuri namuose 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18) palaužė Madrido „Real“ (0/1) klubą.

0

Ispanijos grandai šiame mače pataikė 3 tritaškius iš 23 (13 proc.). „Virtus“ smeigė 8 iš 22 (36 proc.).

„Virtus“ didesnę laiko dalį laikėsi priekyje ir likus pusdevintos minutės pirmavo 60:52. Skirtumą mažinti ėmė Sergio Llullas, bet atsaką turėjo Luca Vildoza – 61:54. Saliou Niangas pelnė dvitaškį, o Carsenas Edwardsas artino prie pergalės „Bayern“ – 66:54.

Walteris Tavaresas su Mario Hezonja bandė „Real“ išlaikyti kovoje (58:66), dar tritaškį smeigė Facundo Campazzo – 61:66.

Kai atrodė, kad situacija yra kritinė po Saliou Niango taškų, Gabrielis Deckas susimetė baudas, o F.Campazzo – tolimą šūvį – 68:70. Liko minutė, Matthew Morganas ir Danielis Hackettas baudų metimais tvirtino pergalę šeimininkams.

Buvęs žalgirietis Alenas Smailagičius prie pergalės pridėjo 9 taškus (3/8 metimų), 4 atkovotus kamuolius ir 7 naudingumo balus.

„Virtus“: Carsenas Edwardsas 14, Saliou Niangas 12, Luca Vildoza 11, Alenas Smailagičius 9, Matthew Morganas 7.

„Real“: Mario Hezonja 14 (0/7 trit., 7 n.b.), Gabrielis Deckas 12, Facundo Campazzo 8 (5 rez. perd., 13 n.b.), Chuma Okeke ir Walkeris Tavaresas – po 6.

