Eurolyga

Atkakliame mūšyje „Olympiacos“ vos išgyveno prieš baskus

2025-09-30 23:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 23:31

OLY laimėjo svečiuose (Scanpix nuotr.)

Rungtynių pradžioje atrodė, kad intrigos gali pristigti, bet Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (0/1) parodė charakterį Eurolygos starte.

0

Lietuvio klubas namie 96:102 (20:27, 28:22, 22:24, 26:29) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (1/0) klubui.

T.Sedekerskis per 24 minutes pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą klydo ir prasižengė, rinko 9 naudingumo balus.

17:3 – toks buvo „Olympiacos“ spurtas rungtynių pradžioje, bet Clementas Frischas ėmė mažinti skirtumą o Markusas Howardas pataikė iš toli dukart – 18:25. Baskai po geresnės atkarpos kvėpavo į nugaras svečiams (25:29), o galiausiai skirtumas tipo iki poros taškų - 29:31. Vis tik Alecas Petersas stabilizavo OLY padėtį (43:33), tiesa, „Baskonia“ darkart reagavo ir po dviejų kėlinių atsiliko tik 48:49.

Aleksandras Vezenkovas ir Evanas Fournier kažkiek didino „Olympiacos“ persvarą (56:53), vis dėlto pranašumas buvo trapus ir Luka Šamaničius jį naikino – 65:64. Po trijų ketvirčių intriga buvo didelė – 73:70.

T.Sedekerskio antras tolimas šūvis leido „Baskonia“ ekipai įgyti persvarą (84:81), kuomet liko 7 minutės. Vis tik baudų metimais OLY artėjo ir likus 4 minutėms rezultatas buvo lygus – 87:87. M.Howardui atsakė E.Fournier, būtent pastarasis grąžino persvarą OLY – 91:90.

Liko mažiau nei 3 minutės, T.Sedekerskis pelnė svarbius taškus (92:91), bet baudas susimetė Nikola Milutinovas, tritaškį – A.Vezenkovas – 96:92. H.Diallo išlaikė baskų viltį, tačiau tritaškį pataikė Thomasas Walkupas – 99:94. Liko pusė minutės, T.Forrestas realizavo baudas, bet tašką praktiškai padėjo N.Milutinovas – 101:96. T.Sedekerskio metimas tikslo nesiekė.

OLY šiame mače įspūdingai metė baudas – 31 iš 32 metimų buvo taiklūs.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 23 (5/8 trit.), Hamidou Diallo 15, Trentas Forrestas 14 (10 rez. perd.), Markusas Howardas 12, Clementas Frischas ir Sedekerskis – po 8.

„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 24 (2/8 trit., 13 atk. kam., 27 n.b.), Tyleris Dorsey 21 (2/8 trit.), Nikola Milutinovas 12 (14 atk. kam., 27 n.b.), Tysonas Wardas 11, Evanas Fournier 10.

