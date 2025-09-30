Atkakliame mūšyje „Olympiacos“ vos išgyveno prieš baskus

Lietuvio klubas namie 96:102 (20:27, 28:22, 22:24, 26:29) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (1/0) klubui.
T.Sedekerskis per 24 minutes pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą klydo ir prasižengė, rinko 9 naudingumo balus.
17:3 – toks buvo „Olympiacos“ spurtas rungtynių pradžioje, bet Clementas Frischas ėmė mažinti skirtumą o Markusas Howardas pataikė iš toli dukart – 18:25. Baskai po geresnės atkarpos kvėpavo į nugaras svečiams (25:29), o galiausiai skirtumas tipo iki poros taškų - 29:31. Vis tik Alecas Petersas stabilizavo OLY padėtį (43:33), tiesa, „Baskonia“ darkart reagavo ir po dviejų kėlinių atsiliko tik 48:49.
Aleksandras Vezenkovas ir Evanas Fournier kažkiek didino „Olympiacos“ persvarą (56:53), vis dėlto pranašumas buvo trapus ir Luka Šamaničius jį naikino – 65:64. Po trijų ketvirčių intriga buvo didelė – 73:70.
T.Sedekerskio antras tolimas šūvis leido „Baskonia“ ekipai įgyti persvarą (84:81), kuomet liko 7 minutės. Vis tik baudų metimais OLY artėjo ir likus 4 minutėms rezultatas buvo lygus – 87:87. M.Howardui atsakė E.Fournier, būtent pastarasis grąžino persvarą OLY – 91:90.
Liko mažiau nei 3 minutės, T.Sedekerskis pelnė svarbius taškus (92:91), bet baudas susimetė Nikola Milutinovas, tritaškį – A.Vezenkovas – 96:92. H.Diallo išlaikė baskų viltį, tačiau tritaškį pataikė Thomasas Walkupas – 99:94. Liko pusė minutės, T.Forrestas realizavo baudas, bet tašką praktiškai padėjo N.Milutinovas – 101:96. T.Sedekerskio metimas tikslo nesiekė.
OLY šiame mače įspūdingai metė baudas – 31 iš 32 metimų buvo taiklūs.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 23 (5/8 trit.), Hamidou Diallo 15, Trentas Forrestas 14 (10 rez. perd.), Markusas Howardas 12, Clementas Frischas ir Sedekerskis – po 8.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 24 (2/8 trit., 13 atk. kam., 27 n.b.), Tyleris Dorsey 21 (2/8 trit.), Nikola Milutinovas 12 (14 atk. kam., 27 n.b.), Tysonas Wardas 11, Evanas Fournier 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!