TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ išsivežė pergalę iš Belgrado

2025-09-30 22:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 22:59

Eurolygos pirmojo turo susitikime Belgrado „Crvena Zvezda" (0/1) ekipa namuose 82:92 (20:22, 21:23, 22:24, 19:23) nusileido Milano „EA7 Emporio Armani" (1/0) krepšininkams.

Z.LeDay&#039;us spindėjo šiame susitikime (Scanpix nuotr.)

Eurolygos pirmojo turo susitikime Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1) ekipa namuose 82:92 (20:22, 21:23, 22:24, 19:23) nusileido Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/0) krepšininkams.

0

Geriau susitikimą pradėjo „EA7 Empioro Armani“ – 14:8. Vis dėlto, likus 1,5 minutės, rezultatas išsilygino (18:18), o pasibaigus pirmajam kėliniui nežymiai pirmavo svečiai – 22:20. Antrajame ketvirtyje Italijos klubas vėl bandė atitrūkti – 34:27. Pirma mačo dalis pasibaigė Ettore Messinos auklėtiniams turint 4 taškų atsargą – 45:41.

Po didžiosios pertraukos sužaidus 4 minutes jau „Crvena Zvezda“ veržėsi į priekį – 53:51. „EA7 Emporio Armani“ iniciatyvą susigrąžino po 6 taškų be atsako – 67:61. Toks skirtumas išliko ir pasibaigus trims kėliniams – 69:63.

Lemiamą atkarpą Italijos klubas pradėjo atkarpa 6:0 ir susikrovė dviženklę persvarą – 75:63. „Crvena Zvezda“ greitai atkuto – spurtas 10:3 leido priartėti – 73:78. Šeimininkai dar laikėsi per 6 taškų atstumą, tačiau Leandro Bolmaro taškai ir Zacho LeDay‘aus dvitaškis su pražanga grąžino „EA7 Emporio Armani“ į 12 taškų pranašumo zoną (90:78) ir per likusias 2,5 minutės pergalės iš savo rankų nebeišleido.

„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 19 (8/16 metimai, 6 atk. kam., 19 naud. bal.), Tysonas Carteris 16, Codi Milleris-McIntyre‘as (6 rez. perd.) ir Ebuka Izundu po 14, Nikola Kaliničius 10 (5 rez. perd.)., Chima Moneke 9 (8 atk. kam.).

„EA7 Emporio Armani“: Zachas LeDay‘us 21 (5 atk. kam., 25 naud. bal.), Shavonas Shieldsas 13, Joshas Nebo 12 (5 atk. kam.), Marko Guduričius 10, Niccolo Mannionas (5 rez. perd.) ir Leandro Bolmaro (5 atk. kam.) po 9, Armoni Brooksas ir Giampaolo Ricci po 8.

